Оставката на Румен Радев:

Това е лъжа: Белгия отрича да се е присъединила към Съвета за мир

22 януари 2026, 17:27 часа 350 прочитания 0 коментара
Това е лъжа: Белгия отрича да се е присъединила към Съвета за мир

Белгия отрече да е подписвала устава на Съвета за мир на церемония днес в Давос. Организацията бе създадена от президента на САЩ Доналд Тръмп, като част от плана за прекратяване на конфликта в Ивицата Газа. По-рано през деня Белият дом включи страната в списъка на държавите, които са подписали документа, съобщи "Си Би Ес Нюз".

"Белгия НЕ е подписала Устава на Съвета за мир. Това съобщение е невярно", заяви Максим Прево, заместник-министър-председател и министър на външните работи, в нарочна публикация в Х.

"Ние желаем обща и координирана европейска реакция. Както много европейски страни, имаме резерви към предложението", допълни той.

Още: Белият дом обяви списък с 22 участници в Съвета за мир (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Белгия Съвет за мир
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес