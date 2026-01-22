Това е лъжа: Белгия отрича да се е присъединила към Съвета за мир

Белгия отрече да е подписвала устава на Съвета за мир на церемония днес в Давос. Организацията бе създадена от президента на САЩ Доналд Тръмп, като част от плана за прекратяване на конфликта в Ивицата Газа. По-рано през деня Белият дом включи страната в списъка на държавите, които са подписали документа, съобщи "Си Би Ес Нюз".

"Белгия НЕ е подписала Устава на Съвета за мир. Това съобщение е невярно", заяви Максим Прево, заместник-министър-председател и министър на външните работи, в нарочна публикация в Х.

"Ние желаем обща и координирана европейска реакция. Както много европейски страни, имаме резерви към предложението", допълни той.

Още: Белият дом обяви списък с 22 участници в Съвета за мир (ВИДЕО)