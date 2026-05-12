Църковен празник на 13 май: НЕ правете това утре, привлича нещастие в живота

Утре, 13 май, е празникът на света мъченица Гликерия в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 13 май

В средата на втори век, когато езичеството все още е държало в окови ума и сърцето на Римската империя, на територията на древна Тракия (днешна България) разцъфтява светла душа – Гликерия, дъщеря на римски владетел. Въпреки знатния си произход, тя избира пътя не на светската слава, а на верността към Христос.

След смъртта на баща си момичето се установява в град Герсонес, където открито изповядва християнството. По времето, когато владетелят Антонин Пий въвежда всеобщото поклонение на Зевс, всеки гражданин е задължен да принася жертви на боговете. Но Гликерия, облечена не в одеждите на страха, а в наметалото на истинската вяра, безстрашно отказва да се подчини на бездушните идоли.

Църковен празник на 11 май: Почитаме паметта на Св. св. Кирил и Методий - какво трябва и не трябва да се прави

Пред тълпата тя се прекръстила, произнесла името на Исус Христос и умолявала Бог да разкрие силата си. Тогава се случило чудо: статуята на Зевс паднала и се разбила на парчета. Разгневените власти приели това като предизвикателство.

Невинното момиче било измъчвано безмилостно – бито с железни камшици, заключено в тъмница с надеждата да сломи духа ѝ. Но през нощта ангел я посетил и излекувал раните ѝ. Когато се опитали да я изгорят, огънят не докоснал тялото ѝ. А когато пуснали лъвица да разкъса Гликерия на парчета на арената, звярът само нежно облизал краката ѝ и легнал до нея, като страж на светицата.

Накрая, виждайки, че нито мъките, нито зверовете, нито страхът могат да надделеят над вярата ѝ, съдът произнесе последната присъда – мечът, който щеше да се вкорени. Така, спокойно и с молитва на устни, Гликерия се оттегли при Този, за Когото беше живяла.

Църковен празник на 10 май: Този обичай носи щастие и здраве

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 13 май

Ако първите комари се появят на този ден, лятото ще бъде топло и влажно. Слънчевото и ясно време на този ден означава плодотворно лято. Росата сутрин означава ясно време.

Какво не бива да правите на този ден? 13 май се смята за специален ден, в който човек трябва да държи сърцето си речта си спокойни. Всичко, казано с гняв или злоба, може да доведе до бедствие – затова избягвайте спорове, викове или ругатни.

На този ден не бива да давате нищо назаем – нито пари, нито вещи, защото това, което давате, може неволно да ви накара да загубите собственото си благополучие и душевно спокойствие.

Какво можете да правите утре? На този ден нашите предци са смятали за необходимо да почистят домовете си – не само от мръсотия, но и от всичко ненужно, което се е натрупало. Този ритуал е символизирал обновлението на живота и вътрешния баланс. 13 май се е смятал и за благоприятен ден за събиране на лечебни билки, тъй като се е вярвало, че природата разкрива най-мощните си лечебни свойства на този ден.

Прочетете също: Църковен празник на 12 май: Какво НЕ бива да правят жените утре, привлича самота и нещастие