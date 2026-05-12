"Не може да се будим" с мисълта какво ще направи Тръмп: Испания иска армия на ЕС

Министърът на външните работи на Испания призова Европейския съюз да създаде своя собствена постоянна армия, с цел да се намали зависимостта от САЩ в областта на отбраната. Хосе Мануел Албарес заяви, че европейските държави трябва да бъдат подготвени за това страни като Русия да тестват дали Вашингтон ще се притече на помощ на континента след месеци на нападки от страна на президента Доналд Тръмп срещу НАТО.

Как Тръмп се разяри заради отказа на НАТО да го подкрепи в Иран

Държавният глава на САЩ обяви, че изтегля 5000 войници от Германия по-рано този месец, след като канцлерът Фридрих Мерц заяви, че иранците унижават Съединените щати в преговорите за прекратяване на войната в Близкия изток: Тръмп "наказва" Берлин заради Иран: Хиляди американски войници напускат Германия.

Напрежението се засили на фона на американските оплаквания за липса на европейска подкрепа за войната в Иран и в Ормузкия проток, който остава затворен за търговско корабоплаване. Испания беше най-остър критик на войната на Тръмп в Близкия изток - определи я като „абсурдна, жестока и незаконна“.

"Не можем да се събуждаме с мисълта какво ще направят САЩ"

„Не може да се събуждаме всяка сутрин и да се чудим какво ще направят САЩ след това“, заяви на целия този фон Албарес пред Politico преди заседанието на Съвета по външни работи в понеделник в Брюксел (11 май). „Нашите граждани заслужават нещо по-добро", добави той.

Министърът настоя, че независимата отбрана няма да подкопае НАТО - алианс, който се състои както от европейски, така и от неевропейски държави.

Още: Високо напрежение: Най-голямата ядрена подводница на САЩ акостира в Гибралтар

„Имаме нужда от военни сили, от общ отбранителен капацитет“, обясни той. „Съединените щати укрепват армията си все повече и повече и никой не смята, че това отслабва НАТО. Ако НАТО вече не осигурява същата сигурност, каквато осигуряваше преди… ние, европейците, трябва да направим повече".

Снимка: Getty Images

"Магията на НАТО" и член 5

Албарес добави: „Магията на НАТО е, че си член на НАТО и нищо не се случва, защото никой не се осмелява да провери дали член 5 наистина работи, или не".

Още: Мистерията около потъналия край Испания руски кораб: Възможен удар от НАТО и ядрени реактори за Северна Корея на борда (ВИДЕО)

Член 5 се отнася до клаузата за взаимна отбрана на съюза и беше приложен за последен път на 10 септември 2001 г., ден след атаката от 11 септември срещу Световния търговски център в Ню Йорк. Той гласи, че при атака срещу страна членка от външна сила, това се счита за нападение срещу всички членки и те трябва да се притекат на помощ на жертвата, включително с военни средства.

„Това е, което трябва да възстановим – възпиращия ефект. Че ако искаш да се забъркваш с мен, отиди другаде. Защото ние ще останем заедно", каза испанският топ дипломат.

Още: Украйна в центъра на НАТО 3.0: Проект за бъдеща европейска армия

Той подчерта важността на сътрудничеството, но посъветва да се проявява предпазливост предвид променящите се приоритети от страна на европейските партньори. „Ние наистина вярваме в трансатлантическите отношения“, продължи Албарес, цитиран от The Independent. „За мен Съединените щати са историческият естествен съюзник на европейците. Имаме нужда както от европейците, така и от американците. И трябва да приемем, че администрацията на Тръмп има нова визия и нови идеи за трансатлантическите отношения".

Тръмп вече направи няколко критични коментара по адрес на НАТО, заплашвайки да оттегли САЩ напълно от алианса. Той също така предизвика смут сред европейските лидери със заплахите си да завземе Гренландия, която е полуавтономна територия под шапката на Кралство Дания.

Още: Португалия, за разлика от Испания, е против отделна европейска армия