Още един министър замрази плащания и нови договори

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев наложи временни ограничения върху плащанията и поемането на нови финансови ангажименти в системата на транспортното ведомство. От Министерството на транспорта и съобщенията съобщиха, че мярката е част от започнал анализ на финансовото, административното и договорното състояние на дружествата под шапката на министерството.

Подобна мярка беше предприета и ден по-рано от министъра на икономиката и индустрията Александър Пулев, който временно спря плащанията в дъщерните дружества към ведомството, включително сключването на договори и обявяването на обществени поръчки.

С разпореждането на Пеев се замразяват разходи, които не са свързани пряко с нормалната и непрекъсната работа на предприятията. Временно се спира сключването на нови договори, подписването на анекси, възлагането на дейности, извършването на авансови плащания и стартирането на обществени поръчки, освен в случаи на доказана нормативна необходимост.

На дружествата е указано също да не предприемат действия по придобиване или разпореждане с активи.

Ограниченията няма да засягат изплащането на трудови възнаграждения, данъчни и осигурителни задължения, плащания към бюджета, както и разходи за комунални услуги.