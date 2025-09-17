Треперещата ръка на Запада: НАТО вече не може да сдържа Русия както през Студената война

За разлика от времето на Студената война днес за Запада се оказва доста трудно да сдържа Русия. На 10 септември Москва изпрати 19 дрона в полското небе. Вярно, Полша съвместно с Нидерландия, Германия и Италия отреагира на нападението като бяха вдигнати във въздуха изтребители, хеликоптери и модерен разузнавателен самолет. Няколко дрона бяха унищожени, жертви на земята нямаше.

Ако това се беше случило по време на Студената война...

Но си представете какво би се случило, ако през Студената война 19 съветски самолета бяха нахлули във въздушното пространство на НАТО. Как щяха да реагират командващите Северноатлантическия алианс на подобно съветско нашествие?, пита Крис Кремидас-Кортни, експерт в European Policy Centre, служил в епохата на СССР в поделение на американската армия, наблюдавайки небето над Германия за съветски нарушители.

Ако това се беше случило тогава, съветските самолети щяха да бъдат свалени и Западът щеше да демонстрира масирана употреба на сила, казва бившият военен пред The Economist.

Остър меч, но с трепереща ръка

Днес обаче Русия залага на това, че Западът държи "остър меч, но с трепереща ръка", казва още експертът. Отразяването на руското нахлуване в небето над Полша доказа и това - че то бе непосилно скъпо. Ракети на стойност милиони долари бяха използвани за унищожаване на няколко дрона, струващи едва около 20 000 долара.

Това бе едно от най-големите нахлувания на територията на НАТО в историята на Алианса и то бе отразено, защитата сработи. Но европейците трябва да бъдат по-загрижени от факта, че Русия изобщо се осмели да ги тества. При това руските провокации все повече се трупат. Няколко дни по-късно, например, руски дрон навлезе и в румънското въздушно пространство и беше ескортиран от румънски изтребители.

На НАТО й трябват не само оръжия, но и смелост

НАТО се нуждае не само от модерни оръжия за защита, но и не по-малко от смелост. Политическа смелост ще е нужна на Европа, за да може да сдържа Путин. И ще се наложи да поеме повече рискове - като например, изземване на руски кораби от т.нар. "сенчест флот", използвани за контрабанда на руски петрол, както и поемане на по-смели ангажименти за помощ на Украйна.

