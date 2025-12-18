Любопитно:

Варна също излезе на масов протест (СНИМКИ)

18 декември 2025, 19:57 часа 510 прочитания 0 коментара
Варна също излезе на масов протест (СНИМКИ)

Няколкостотин жители на Варна излязоха тази вечер на протест срещу управлението и проектобюджета, като демонстрацията беше по-слабо посещавана в сравнение с предишния протест на 10 декември. Недоволството започна пред сградата на Общината и прерасна в шествие по централните улици на града – бул. "Сливница" и бул. "Княз Борис I", което достигна до площад "Независимост".

По време на шествието участниците скандираха срещу липсата на реални съдебни реформи и настояха за оставката на изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов. Протестиращите изразиха и недоволството си от начина, по който според тях тандемът Борисов – Пеевски управлява страната. Още: Протести срещу властта и Сарафов блокират центъра на София (ВИДЕО)

Сред основните искания на демонстрантите беше и въвеждането на изцяло машинно гласуване, което според тях е ключово условие за провеждането на прозрачни и честни избори. Протестът е част от поредица граждански акции срещу бюджета и управленските решения на властта.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Варна протест бюджет 2026
Още от Варна
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес