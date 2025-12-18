Варна също излезе на масов протест (СНИМКИ)

Няколкостотин жители на Варна излязоха тази вечер на протест срещу управлението и проектобюджета, като демонстрацията беше по-слабо посещавана в сравнение с предишния протест на 10 декември. Недоволството започна пред сградата на Общината и прерасна в шествие по централните улици на града – бул. "Сливница" и бул. "Княз Борис I", което достигна до площад "Независимост".

По време на шествието участниците скандираха срещу липсата на реални съдебни реформи и настояха за оставката на изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов. Протестиращите изразиха и недоволството си от начина, по който според тях тандемът Борисов – Пеевски управлява страната. Още: Протести срещу властта и Сарафов блокират центъра на София (ВИДЕО)

Сред основните искания на демонстрантите беше и въвеждането на изцяло машинно гласуване, което според тях е ключово условие за провеждането на прозрачни и честни избори. Протестът е част от поредица граждански акции срещу бюджета и управленските решения на властта.