Войната в Украйна:

Три жертви на лавина в словенските Алпи

06 октомври 2025, 14:30 часа 250 прочитания 0 коментара
Три жертви на лавина в словенските Алпи

Трима хърватски туристи загинаха при лавина в Словения. Телата на още двама хърватски планинари бяха намерени днес, след като вчера трима туристи бяха затрупани от лавина под високия 2275 метра връх Тосц в Юлийските Алпи, Северозападна Словения, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ, цитирана от БТА. Вчера следобед бе открито тялото на първия загинал. В акцията по търсене на затрупаните от лавината планинари са участвали екипи с 45 спасители от словенската и хърватската планинска спасителна служба, като в издирването се е включил и хърватски военен хеликоптер, както и кучета спасители.

Още: Лавина затрупа туристи

Председателят на планинската служба в Бохин, Северозападна Словения, Миха Арх каза пред СТА, че намереният вчера планинар се е намирал на около 150 метра под планинската пътека за Тосц на надморска височина от 1650 метра.

Двама от загиналите са братя

Откритите днес планинари са братя и са били намерени с помощта на координати на мобилния телефон на единия, споделени от член на семейството. Единият се е намирал на около метър под снега, а другията на около метър и половина.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка iStock

Още: Лавина помете трима скиори, единият загина

Словенският министър на вътрешните работи Бощян Поклукар изрази съболезнования за семействата на загиналите планинари и апелира всички, които планират преходи в планината, да проверяват своевременно прогнозата за времето.

Хърватският министър на вътрешните работи Давор Божинович, който пристигна в Словения днес сутринта, каза, че това е голяма трагедия. "Трима млади души в един ден. Знаем, че в групата е имало седем души. Четирима са на сигурно, не са в опасност. Обаче тези новини ги потресоха", коментира той.

Вчера трима хърватски планинари бяха затрупани от лавина под връх Тосц в Юлийските Алпи, Северозападна Словения. Групата се е състояла от седем души – четирима са останали в хижата Водников дом,

а трима са тръгнали да изкачват връх Тосц. Хърватският премиер Андрей Пленкович предложи Хърватия да изпрати подкрепа чрез механизма за Гражданска защита.

Още: След лавина: Десетки хора се спасиха в метални контейнери в Индия (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Лавина Алпи загинали туристи
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес