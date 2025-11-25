Кофите преливат, вас ви чака същото: Боклукът в София не е решен проблем

Оказа се, че кофите отново преливат – това призна кметът на район "Люлин" Георги Тодоров. Той увери, че търси интензивен диалог със Столична община, конкретно със зам.-кмета на София с ресор екология Надежда Бобчева. Не разбирам защо трябва да се насрочват срещи с г-жа Бобчева, всеки път като съм отивал, съм я намирал – така се включи и кметът на район "Слатина" Георги Илиев. Договорът за сметосъбиране и сметоизвозване също изтича скоро.

Изпитвам известни проблеми с комуникацията със Столична община, с г-жа Бобчева мога да се срещна след предварително записване, защото тя има своите ангажименти, отвърна Тодоров и пожела успех на Илиев, защото сам щял да се убеди в затрудненията (с боклука), които ще изпита. Кметът на "Люлин" продължи пред БНТ и със сигнал, че не знае колко снегорина ще работят в района и иска информация и за това. "За съжаление липсва генерална визия как се борим за това да е по-чист града ни", подчерта той.

Георги Илиев обаче призова да не се всява паника след хората, а реална организация – затова той помоли гражданите да си изхвърлят боклука в контейнерите, да събират боклуците разделно. Даваме на хората черни чували за смет безплатно, които да са алтернатива на кофите за боклук – работим да получим и прозрачни чували за същата цел, правим всяка една стъпка по такъв начин, че да бъдем подготвени за всичко, което ни очаква, обясни Илиев. Никога не съм всявал паника, но не може да говорим как всичко е перфектно, като кофите преливат, отвърна Тодоров.

Припомняме, че Тодоров се превърна в отцепник що се отнася до управлението на ПП-ДБ и Васил Терзиев в София. Именно след скандала с него и кмета на „Младост“ Ивайло Кукурин, който също беше част от коалицията, се стигна и до ареста на зам.-кмета на София Никола Барбутов. А разделението продължава и има твърдения, че Тодоров всъщност се измъква с административни процедури от поемане на отговорност – Още: "Ще си разделим процентите": Столични кметове напускат ПП с твърдение за натиск