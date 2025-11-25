Спорт:

Как се фалшифицира ТЕЛК и как да се спре това: Бивш министър отговори ясно

25 ноември 2025, 08:01 часа 380 прочитания 0 коментара
Въпросът за фалшивите ТЕЛК-ове е въпрос на информация. ТЕЛК се фалшифицира много преди това – правят ви изследвания, които казват, че едва живеете, а всяка комисия работи по документи. Вторият проблем е свързване на електронната система със Здравната каса и електронните досиета. Като имаш електронно досие, защо събираш и носиш купчина книжа – всичко това постави като въпроси бившият социален министър Минчо Коралски. Като имаш електронно досие, ТЕЛК-овите комисии могат да видят какво има там, през годините, можеш далеч по-лесно да определиш дали пък изведнъж не ти става лошо и носиш някакви покъртителни изследвания от някой медицински център накуп, каза той пред БНТ.

И не ТЕЛК е последна инстанция, а здравните органи на НОИ – за съжаление и те гледат само по документи, добави Коралски.

Първо действаме, после мислим – така бившият социален министър определи идеята за проверки за 5 години назад за ТЕЛК-овете. Много е трудно да се прилага ретроактивно закон, предупреди той, визирайки готвена законова промяна – законите обаче по принцип почват да действат от момента на утвърждаването им. Кой ще проверява 5 години назад инвалидни пенсии, това означава тотално блокиране на работата на НОИ, предупреди Коралски - Още: Инвалиди и псевдоинвалиди: НОИ ще отменя ТЕЛК-ове и ще си иска парите

Същевременно бившият министър призна, че преди ковид пандемията хората с лични асистенти са били 28 000 - 30 000, а сега са 90 000 - 100 000. Но това не било далавера, според Коралски - а защото хората, имащи право на личен асистент, тепърва стигат до това да ползват услугата. Според Коралски, в България около 110 000 души са такива. "Всичко е персонализирано, но не е персонализирано както трябва", заключи той.

Минчо Коралски напомни и, че социалните работници не са чиновници, извършват тежък труд с хора в нужда, а получават по едва 1600 лв. месечно.

Още: Държавата на инвалидите: 6 пъти повече ТЕЛК-ове за 5 години

