Как се фалшифицира ТЕЛК и как да се спре това: Бивш министър отговори ясно

Въпросът за фалшивите ТЕЛК-ове е въпрос на информация. ТЕЛК се фалшифицира много преди това – правят ви изследвания, които казват, че едва живеете, а всяка комисия работи по документи. Вторият проблем е свързване на електронната система със Здравната каса и електронните досиета. Като имаш електронно досие, защо събираш и носиш купчина книжа – всичко това постави като въпроси бившият социален министър Минчо Коралски. Като имаш електронно досие, ТЕЛК-овите комисии могат да видят какво има там, през годините, можеш далеч по-лесно да определиш дали пък изведнъж не ти става лошо и носиш някакви покъртителни изследвания от някой медицински център накуп, каза той пред БНТ.

И не ТЕЛК е последна инстанция, а здравните органи на НОИ – за съжаление и те гледат само по документи, добави Коралски.

СНИМКА: БГНЕС

Същевременно бившият министър призна, че преди ковид пандемията хората с лични асистенти са били 28 000 - 30 000, а сега са 90 000 - 100 000. Но това не било далавера, според Коралски - а защото хората, имащи право на личен асистент, тепърва стигат до това да ползват услугата. Според Коралски, в България около 110 000 души са такива. "Всичко е персонализирано, но не е персонализирано както трябва", заключи той.

Минчо Коралски напомни и, че социалните работници не са чиновници, извършват тежък труд с хора в нужда, а получават по едва 1600 лв. месечно.

