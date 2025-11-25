Любопитно:

"Търсих, търсих сняг и накрая заспах": Проф. Рачев с прогноза за много дъжд

Ноември го изпратим с над 3 градуса по-топъл. От сряда (26 ноември) става по-хладно, но няма да има бели мечки. Ще е и по-влажно, чака ни сериозна валежна обстановка. Ще вали много, много, много. Очаква се над 100 литра на квадратен метър в Петрич и Златоград. Хладно в западната част над страната. Но на юг – по Черноморието, ще е топло. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

Започва да вали от сряда и ще продължи до събота (29 ноември). Очакват се и понижения на температурите. "Говорят, че за Никулден ще има сняг. Аз търсих, търсих и накрая заспах. Но напълно е възможно и това да се случи", каза синоптикът.

По планините започва да трупа сняг и скиорите ще се радват и на хубави условия и при нас.

"Снегът няма как да ни се размине, но в съвременните условия ще е по-малко и по-кратко", заяви проф. Рачев.

Времето днес

Максималните температури ще са предимно между 10 и 15 градуса. София – около 12 градуса.

Над Черноморието ще има разкъсана средна и висока облачност. Ще духа умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15 и 18 градуса. Температурата на морската вода е 15-16 градуса. Вълнението на морето бавно ще се усилва и ще бъде 2-3 бала.

Над планините ще има променлива облачност. Ще духа силен югозападен вятър. Температурите ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 9 градуса, на 2000 метра – около 2 градуса.

Виолета Иванова
