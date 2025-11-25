"Поръчка или инсценирано деяние": Владимир Перев за нападението и омразата към българите в Северна Македония

Поръчка или инсценирано деяние, провокация. Така журналистът Владимир Перев определи нападението срещу него. Припомняме, че 80-годишният българин беше нападнат в северномакедонската столица Скопие. Инцидентът е станал в магазин, докато чакал на опашка, мъж го е ударил в лицето и му е счупил очилата.

"Омразата се вижда във всяка крачка"

"Счупено ми беше стъклото на очилата. Нападателят искаше да ми ги свали от главата. Имаше и опит да бъда ударен. Беше упражнена вербална агресия от напълно непознат. Мъжът каза "Ще ви стреляме българите. Заминавайте си за България". Каза и думи на много примитивно ниво", сподели в ефира на Нова телевизия Перев.

Журналистът разкри още, че нападателят бил около 40-годишен, по-тежък от него. Въпреки това нашият сънародник опитал да окажа съпротива. "Тогава той започна да говори, че съм го нападнал и съм проявил агресия срещу него. Да намерят кой е и да го заведат в националната телевизия, светът да разбере какво мислят северномакедонците и каква е политиката им", призова Перев.

"Омразата вече се вижда във всяка крачка, в заведения, на улиците, случаите на агресия са много. България трябва да се пребори, да намери решение и да направи програма за действие в бъдеще", смята Перев.

МВнР категорично осъди "поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Република Северна Македония".