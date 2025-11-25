25 ноември: Паметен ден за съдбата на Добруджа и Охрид

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

25 ноември в историята на България: Паметен ден за Добруджа

След Санстефанския мирен договор и решението на Русия в замяна на Бесарабия да даде на Северна Добруджа на Румъния възниква Добруджанският въпрос. Румъния дълго се противопоставя на това решение, приемайки го като натрапена размяна, но накрая все пак приема. В резултат на това започва процес на румънска колонизация и асимилация.

Според приетия през 1882 г. "Закон за регулиране недвижимата собственост в Добруджа" се образува поземлен фонд за заселване на румънци, при който е отнета 1/3 от българската земя. Земята преминава в едрата собственост на "чокоите", в тази област не се прилага конституцията и народът е лишен от политически права до 1910 г. Корумпираната румънска власт създава допълнително напрежение.

Великият добруджански събор, който приключва с искане за присъединяване на цяла Добруджа към България, се провежда в София от периода 21 - 25 ноември 1919 година с председател Димитър Вичев. Съборът обединява Добруджанската организация и Централния добруджански народен съвет в съюз "Добруджа". Вичев участва активно в националноосвободителната борба на Южна Добруджа. Той основава дружеството "Добруджанско братство" през февруари 1914 година.

Той продължава революционната си дейност и в края на Първата световна война (1914-1918 г.), когато Южна Добруджа отново пада под румънска власт. Вичев, който се занимава активно с журналистическа дейност, е един от основателите на Добруджанската революционна организация. Той остава член на Централния й комитет до 1931 г.

На 25 ноември 1916 г. също е паметна дата за съдбата на Добруджа, тогава Четвърта българска пехотна дивизия отбива контраатаките на румънските и руските войски в Северна Добруджа.

Южна Добруджа е окончателно върната на България с Крайовската спогодба, която е подписана на 7 септември 1940 година.

25 ноември 1915 г.: Българските войски освобождават Охрид

По време на Първата световна война на 25 ноември 1915 година армията на ген. Климент Бояджиев влиза в Охрид, който е родният град на генерала. При сраженията в периода октомври-ноември Първа българска армия атакува сръбската войска по линията от устието на река Тимок до Трън. Българската армия завладява първо Източна Сърбия и превзема последователно Ниш, Зайчар, Пирот. По-късно превзема Битоля и Охрид.

Освобождаването на Охрид е на 25 ноември по нов стил и на 13 ноември 1915 г. по стар стил.

Други събития на тази дата

25 ноември 1860 г. също е паметна дата в историята на България. Тогава Георги Раковски се среща със сръбския княз Михаил Обренович. По време на срещата им двамата стигат до решението Сърбия да играе ролята на посредник пред Цариградската патриаршия за решаване на българо-гръцкия спор.

На 25 ноември 1940 г. България отхвърля предложението за съюз с Германия. През 1941 г. страната ни подписва Тристранния пакт и става съюзник на Хитлеристката ос и това я въвлича във Втората световна война.

