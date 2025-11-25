Любопитно:

"Ще има ли мирно споразумение и спиране на огъня": Бивш зам.-министър анализира войната в Украйна

25 ноември 2025, 08:03 часа 349 прочитания 0 коментара
"Във възприятието на Русия войната в Украйна, е война със западния свят. Войната много трудно ще бъде решена и не се знае дали ще има мирно споразумение и спиране на огъня. Ако вземем досега всички войни от 1900 година насам, това е най-дългата война – 4 години безспир“. Това заяви председателят на Софийския форум за сигурност и бивш зам.-министър на отбраната Йордан Божилов пред bTV. Още: След обвиненията на Тръмп: CNN преброи колко пъти Зеленски е благодарил на американския президент

По думите му войната в Украйна е в десетката на войните с най-много жертви и много трудно ще бъде разрешена. Причината – има жертви, отвлечени и много ранени и убити деца, отчете бившият зам.-министър на отбраната.

Как се слага край на една война?

Според него ключово за решаване на войната ще е независимостта на Украйна и как тя ще се реализира. „Тръмп наистина желае да се сложи край на войната, но тук е голямото различие. Как се слага край? Първо се подписва споразумение или първо се спират военните действия? Русия иска да продължи войната, докато не се подпише нещо с идеята да се сломи волята на управлението на украинския народ“, коментира Йордан Божилов.

Той обясни, че това, което не се знае, е какви са точно редакциите във втория мирен план на САЩ за войната в Украйна. Има яснота с какво се съгласява и с какво не се съгласява Украйна от мирния план на Доналд Тръмп. Това обаче е елемент на преговорния процес – опит от страните да се повлияе, така че нека се погледне голямата глобална картина на войната, призова Божилов.

Журналистът Чавдар Стефанов, който също присъства в студиото на bTV, посочи, че Русия отхвърля всичко европейско и в Кремъл се води антиевропейска политика. „Войната продължава и Русия продължа със сила и страх военните действия“, категоричен бе той.

Чавдар Стефанов смята, че каквото и да стане, в каквато и ситуацията да се окаже Украйна, тя все пак ще е победител във войната. „Държавата устоя и се появи една нова независима държава“, каза още той.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
