Тежка катастрофа с три жертви край Пловдив

25 ноември 2025, 08:10 часа 623 прочитания 0 коментара
Катастрофа с три жертви и тежко пострадало дете е станала тази нощ на кръстовището на Околовръстния път и ул. "Захаридово" в Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. Товарен автомобил, управляван от 24-годишен мъж, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в лек автомобил.

На място са загинали 43-годишния шофьор на автомобила и двама спътници – 42-годишен мъж и 14-годишно дете. Друго дете, на 7 години, което е пътувало в обезопасително столче, е отведено в болница в тежко състояние и с опасност за живота.

Водачът на камиона е задържан за срок до 24 часа. Пробите му за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Причините за тежкия инцидент се изясняват. Образувано е досъдебно производство.

Виолета Иванова
