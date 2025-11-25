Киев пак гори, но Украйна подпали завода за най-скъпите руски военни самолети (ВИДЕО)

Поредни тежки като последствия въздушни атаки си размениха Русия и Украйна тази нощ. Руската федерация атакува масирано с дронове и ракети, като в основна цел се превърна украинската столица Киев – цяла нощ предупреждения за летящи дронове и крилати ракети излизаха в официалния канал в Телеграм на украинските ВВС, има и данни за вдигнати във въздуха руски изтребители МиГ-31, което предполага стрелба със свръхзвуковите ракети "Кинжал". Преди няколко дни излезе материал в изданието "404", в който се твърди, че срещу тези ракети Украйна вече използва електронно заглушаване, което обърква навигацията им – посредством система на име Lima, която създава поле на пътя на ракетите и прекъсва връзката им с ГЛОНАСС, руския еквивалент на GPS. Така ракетата губи целта, към която е изстреляна и попада на съвсем друго място.

По данни на ръководителя на военновременната администрация на Киев Тимур Ткаченко в резултат на атаката е загинал 1 човек и 7 са ранени, същото съобщава и украинската спешна служба. Службата дава информация за щети и поражения в 3 квартала на украинската столица – ударени са 22-етажна жилищна сграда в квартал "Печорски", 9-етажна жилищна сграда в Днепропетровски район на Киев, както и има паднали отломки в район "Дарницки"

Междувременно, губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар съобщи за трима загинали и 10 ранени след украинската атака с дронове тази нощ. Малко по-рано Слюсар призна, че имало пожар в складово помещение в промишлената зона на града, без да дава повече подробности.

Само че вече има анализи на видеокадри какво се е случило – пожар в близост до пистата на авиационния завод "Бериев" в града, като изглежда пламъци са обхванали директно пистата. Цел на атаката е бил научно-развойният комплекс на завода "с уникални самолети", оплаква се руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора". Украински мониторингови канали като Supernova+ вече публикуват и сателитни данни – има пожар на мястото, където стоят най-скъпите руски военни самолети, А-50 „Бериев" (АУАКС по класификацията на НАТО), като се предполага, че е подпален поне един такъв самолет. "Бериев" е радарен самолет - той осигурява радарно покритие и координация за щурмова авиация в рамките на няколкостотин километра. Такива машини Украйна вече унищожи в хода на войната, за последно при операция "Паяжина", а те са много малко

Предприятието "Бериев" се намира директно в района на пожара. Основният изпитателен обект на завода, военното летище "Таганрог-Южни", се намира наблизо. Заводът извършва и основен ремонт на самолети за руския военноморски флот и стратегическата авиация на руските военновъздушни сили. Предприятието беше атакувано преди това през юли 2025 година и през декември и март 2024 година, напомня руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

В най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск, което е и второто най-голямо изобщо в Русия, също лумнаха пламъци. Поразени са жилищни сгради – и според видеокадри на местни жители изглежда ракета на руската ПВО е ударила една от жилищните сгради. Според анализ на ASTRA, ракетата е ударила сграда, разположена на улица "Рибацкая" 58. Отделно има удар с дрон в многоетажна сграда, която се намира на около 700 метра от поделението на руската противовъздушна отбрана, което управлява ракетни ПВО установки на системата С-400. Това поделение беше атакувано преди по-малко от половин месец

Кметът на Новоросийск Андрей Кравченко съобщава в канала си в Телеграм за четирима ранени – с леки и среднотежки рани от осколки. По предварителни данни има щети по общо 7 жилищни сгради в града, добавя той.

