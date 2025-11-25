В Русия: Осъдени убийци, уж съгласили се да се бият в Украйна, убиха охраната и избягаха (СНИМКИ)

Общо девет особено опасни затворници в Русия, които са подписали договори за служба в руската армия т.е. по същество са избрали да се бият в Украйна, за да се отърват от затвора, са нападнали конвой в Ленинградска област, с който са били превозвани. Затворниците са успели да избягат, след като са убили шофьора на ескортния автомобил на конвоя - информацията се появи в редица руски канали в Телеграм, в каналите на Z-блогъри.

Инцидентът е станал в Всеволожки район по време на прехвърляне на осъдените от наказателна колония към пункт за изпращането им на фронта. Според руския канал "ДТП и ЧП Кудрово" затворниците внезапно атакуват пазачите, убиват шофьора и бягат към жилищен комплекс Кудрово и околните населени места.

Моментално е започнала мащабна полицейска операция по издирването им, викнати са и подкрепления, включила се е и "Росгвардия".

Затворниците е трябвало да служат половин година в руски щурмови отряди - тези отряди, които отиват на първа линия и биват хвърляни да превземат градове като Покровск.

Nine Russian “volunteers”,actually convicts, killed their escort after deciding not to go fight in Ukraine. Taken straight from prison to the front under contract, they murdered the convoy driver en route and are now on the run in Leningrad region. Russian police are actively… pic.twitter.com/Y9YEhmee19 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 24, 2025

Това е пореден пример, който показва правотата на опасенията, че особено след края на войната в Украйна стотици убийци ще се върнат в Русия и интеграцията им в обществото ще е невъзможна - съответно, ще има голяма вълна на тежки престъпления.

