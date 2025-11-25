Любопитно:

"Шкода Груп" обсъжда бъдещо производство у нас: "Искаме да превърнем България в свой пазар"

Чешката "Шкода Груп" (Škoda Group), която произвежда 25 нови електрически влака за българските железници, плюс 8 метровлака за София, гледа към българския пазар в дългосрочен план. Това се разбра от думите на изпълнителния директор на компанията Петр Новотни, който отговори на въпрос на Actualno.com какви са краткосрочните приоритети у нас и тези с по-дълъг времеви хоризонт. Срещнахме се с него в Пилзен, където в завода на "Шкода" кипи усилена работа по сглобяването на влаковете за страната ни, а първият от тях вече е готов.

Снимка: Петр Новотни и транспортният министър Гроздан Караджов, източник: "Шкода Груп"

"България е стратегически пазар за нас"

"България е стратегически пазар за нас. Стратегически означава, че ние искаме да се утвърдим на българския пазар, сякаш е наш собствен пазар. Разполагаме с два напълно домашни пазара – Чехия и Словакия. В дългосрочен план бихме желали да локализираме (в България) някои части от продукцията. Подписахме договора за наем на депо. Второ, бихме искали някаква част от производството да бъде в България. Защо? Вярвам, че държавите на Балканите, включително България, са много добре позиционирани стратегически. Имаме завод в Турция. България е свързана с Гърция, с Румъния, със Сърбия. България е първата страна, в която сме много, много активни в една нова ера за „Шкода““, каза Новотни.

Припомняме, че в края на септември "Шкода Груп" подписа договор с българската фирма TTL за наем на депо в София, в което ще се извършва пълно обслужване на 25-те модерни електрически влака.

Снимка: "Шкода Груп"

Петр Новотни заяви, че е обсъдил услуги, локализация и съвместно сътрудничество с Българските държавни железници (БДЖ), но и с частни компании. Изпълнителният директор на „Шкода Груп“ цитира краен срок 2030 г., до който 30% от операторите в ЕС ще бъдат частни. Вероятно става дума за инициативата на ЕС „30 до 2030 г.“ за увеличаване на дела на железопътния товарен превоз до 30 на сто. Целта е част от по-широка стратегия – Европейската зелена сделка - за прехвърляне на товарния транспорт от пътищата към по-устойчиви видове транспорт като железопътния. Постигането на тази цел изисква значителни инвестиции и промени в жп сектора.

Какъв тип производство на "Шкода" би имало в България?

Попитан за типа производство, който "Шкода Груп" може да локализира у нас, изпълнителният директор на компанията отвърна: "Най-напред елементи, произведени от „Шкода Електрик“ – мощностите, които задвижват влаковете. Също така са важни услугите, локализацията – да се преместят екипи (в страната). И след това гледаме към сглобяването - например на компоненти за целия регион".

Снимка: "Шкода Груп"

Новотни заяви, че е обсъдил плановете с министъра на транспорта Гроздан Караджов през последните месеци – нещо, което от ресорното министерство потвърждават. Преди около половин година пък изпълнителният директор на „Шкода Груп“ е говорил с премиера Росен Желязков по темата, стана ясно още от коментарите му.

Първа стъпка обаче е "да се инвестират милиони евро" в наетото депо в София, за да се направи то „технологично жизнеспособно“, след това ще се мисли за втора стъпка, по думите на Петр Новотни.

„Първото ми намерение е да дойдем в Югоизточна Европа, на Балканите“, добави още той.

"Шкода Груп" е част от PPF Group и е напълно отделна компания от автомобилния производител "Шкода Ауто", който е под шапката на "Фолксваген".

Димитър Радев
