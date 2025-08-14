Войната в Украйна:

"Трябва да обезкуражим Русия": Румъния иска разширяване на мисията с България и Турция в Черно море

14 август 2025, 19:24 часа 270 прочитания 0 коментара
Румънският министър на отбраната заяви, че черноморските страни от НАТО - Румъния, България и Турция, трябва да разширят мисията на общите си сили за разминиране, така че тя да включва охрана на енергийните обекти и търговските пътища срещу потенциална руска заплаха. Инициативата ще бъде обсъдена със съюзниците.

След завършването на мащабен офшорен газов проект в Черно море през 2027 година Румъния ще стане най-големият производител и нетен износител на газ в Европейския съюз. Страната вече закупи малък боен кораб от Турция и планира да си набави още, но процесът вероятно ще продължи с години, предава БНТ.

Румъния подари на Украйна противовъздушна батарея "Пейтриът", обучава украински бойни пилоти и осигури износ на 30 милиона метрични тона украинско зърно през пристанище Констанца.

Общите тристранни сили за разминиране на Черно море бяха създадени през миналата година. "Трябва да обезкуражим Русия и да защитим нашите интереси, които включват енергийна инфраструктура, морска търговия и свободна навигация. Това са наши цели и те ще бъдат защитени. Приветстваме инициативата на президента Тръмп за разговори с Путин. Всички очакват прекратяване на огъня и впоследствие договаряне на справедлив и траен мир с гаранции за сигурност за Украйна. Всички искаме това да се случи", заяви Йонуц Моштану, министър на отбраната на Румъния.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Турция Румъния Черно море мисия новини от Балканите
