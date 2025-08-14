"Трябва да обезкуражим Русия": Румъния иска разширяване на мисията с България и Турция в Черно море

Румънският министър на отбраната заяви, че черноморските страни от НАТО - Румъния, България и Турция, трябва да разширят мисията на общите си сили за разминиране, така че тя да включва охрана на енергийните обекти и търговските пътища срещу потенциална руска заплаха. Инициативата ще бъде обсъдена със съюзниците.

След завършването на мащабен офшорен газов проект в Черно море през 2027 година Румъния ще стане най-големият производител и нетен износител на газ в Европейския съюз. Страната вече закупи малък боен кораб от Турция и планира да си набави още, но процесът вероятно ще продължи с години, предава БНТ.

Румъния подари на Украйна противовъздушна батарея "Пейтриът", обучава украински бойни пилоти и осигури износ на 30 милиона метрични тона украинско зърно през пристанище Констанца.

Общите тристранни сили за разминиране на Черно море бяха създадени през миналата година. "Трябва да обезкуражим Русия и да защитим нашите интереси, които включват енергийна инфраструктура, морска търговия и свободна навигация. Това са наши цели и те ще бъдат защитени. Приветстваме инициативата на президента Тръмп за разговори с Путин. Всички очакват прекратяване на огъня и впоследствие договаряне на справедлив и траен мир с гаранции за сигурност за Украйна. Всички искаме това да се случи", заяви Йонуц Моштану, министър на отбраната на Румъния.

