Войната в Украйна:

Трябва помощ от чужбина: Приложението на братовчеда на Путин не предупреждава за ракети и дронове

24 март 2026, 8:33 часа 112 прочитания 0 коментара
Руският еквивалент на приложението на Facebook - Messenger, не може да изпраща т.нар. push известия (нотификации), за да предупреждава потребителите си за опасност от атака с дронове и ракетна атака. Става въпрос за приложението MAX, в което значителен дял има втори братовчед на руския диктатор Владимир Путин - ОЩЕ: Руската армия не зависи от Телеграм, но да мисли как да го смени - с приложение на братовчед на Путин (ВИДЕО)

Признанието беше направено от губернатора на Белгородска област Вячеслав Гладков - във видеообръщение с отговори на въпроси на обикновени руснаци. Един от въпросите беше именно за MAX и защо им е на руснаците, като няма известия за въздушна тревога.

"Проблемът е, че е невъзможно да се предоставят push известия чрез MAX, защото софтуерът за тези известия се доставя на чуждестранни производители. Следователно това противоречи на целия подход. Това е един от най-сериозните проблеми, които засягат целия граничен регион", заяви Гладков (ВИДЕО). Той каза, че ще пътува до Москва през следващите дни, за да разреши този проблем.

Още: Препоръки под сурдинка към руските военни: Не ползвайте чат приложението на племенника на Путин

Гладков призна, че приложението е нестабилно, когато интернетът е блокиран, и призова за създаване на система за известяване, без да се използва MAX и да се дублира по радиото. Междувременно в коментари жители на Белгородска област изразиха широко възмущение от липсата на мобилен интернет, отбеляза ASTRA и посочи част от съобщенията.

  • "Мисля, че тези теми не интересуват почти никого; всички са загрижени за мобилния интернет".
  • Странно е, че темата за мобилния интернет не е на дневен ред!
  • Здравейте, възможно ли е да се получи информация за мобилния интернет в нашия регион? Закрихте ли го за постоянно или това е временна мярка?".

Прекъсванията на интернет в Белгородска област започнаха още през есента на 2025 година. Жителите масово се оплакаха, че не могат да получат информация за атаки с дронове. От средата на март обаче властите отново започнаха да блокират мобилния интернет, "въз основа на информация за оперативната обстановка и за да предотвратят онлайн заплахи".

Още: Зеленски заплаши Русия: След Telegram, ще се доберем и до Max

Ивайло Ачев
