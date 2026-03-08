Тръмп пак е в задънена улица за мира в Украйна. Руснаците с повтарящ се ход на фронта, показващ огромна дилема (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Знаете ли, Украйна и Русия – човек би си помислил, че някъде може да има малко приятелство, но омразата е огромна. Много им е трудно да стигнат дотам. Много, много е трудно. Ще видим какво ще се случи. Много пъти сме били близо, но едната или другата страна се оттегляше". С поредни думи за войната в Украйна и липсата на прогрес към мир американският президент Доналд Тръмп показа, че не може да намери изход от задънената улица, макар да твърдеше, че ще разреши всичко за "24 часа".

Въпреки всичко обаче републиканецът насочи липсата на решение към Европа и изглежда така, сякаш е близо до отказване: "Но знаете ли, всъщност не ние губим. Те губят. Това не ни засяга много, защото ни разделя океан. Правя го като услуга на Европа. За цял живот".

Trump on Russia-Ukraine negotiations:



You know, Ukraine and Russia — you’d think there might be a little camaraderie somewhere, but the hatred is enormous. It’s very hard for them to get there. It’s very, very hard.



We’ll see what happens. We’ve been close many times, but one… pic.twitter.com/q0KVXFswEK — Clash Report (@clashreport) March 7, 2026

Още: Руснаците помагат на Иран: Реакциите на Тръмп и военният му министър смайват и разсмиват (ВИДЕО)

Той коментира и новината за намесата на Русия във войната на САЩ и Израел срещу Иран, а именно предоставянето от Москва на Техеран на разузнавателна информация за удари по американски военни обекти и сили в региона - нещо, което може да промени цялостно отношенията на Щатите с Руската федерация и да повлияе на преговорите за Украйна.

По време на пресконференция, чиято аудиоверсия беше излъчена от Белия дом, американският лидер бе попитан дали знае нещо за подкрепата на Москва за Иран по някакъв начин. Тръмп обаче заяви, че „няма причина да вярва в това“. „Ако това е така, тогава те не си вършат работата много добре, защото Иран не си върши работата много добре“, добави той. И каза, че Русия може да предостави на Иран „всичката информация, която иска“, но хората, на които я предоставят, няма да си свършат работата. „Имаме най-добрата армия на света. Аз я изградих по време на първия си мандат. За съжаление, сега съм принуден да я използвам“, заключи Тръмп.

Войната в Украйна и войната в Близкия изток се преплитат: Зеленски иска равна помощ

Украйна продължава справедливо да очаква равна помощ за защита, докато помага за отбраната на Близкия изток от летящите ирански дронове "Шахед", каза междувременно президентът Володимир Зеленски. Той благодари на лидерите, подкрепящи програмата PURL за ракети Patriot (инициативата, по която НАТО купува оръжия от САЩ и ги дава на Киев), като отбеляза, че нуждите от противовъздушна отбрана нарастват както в Персийския залив, така и в Украйна.

Още: Русия порази жилищна сграда в Харков и донесе смърт (ВИДЕО)

Междувременно украинските производители на дронове заявяват, че са готови да изнасят прехващачи в САЩ и страните от Персийския залив. Според Reuters дронът P1-SUN на SkyFall струва около 1000 долара и е свалил над 1500 "Шахед"-а за четири месеца. Компанията може да произвежда 50 000 на месец и дори да ги управлява дистанционно от Украйна.

Ukrainian drone makers say they're ready to export interceptors to the US and Gulf states, Reuters reports. SkyFall's P1-SUN costs about $1,000 and has downed over 1,500 Shaheds in four months. The company can build 50,000 a month and even fly them remotely from Ukraine. pic.twitter.com/YbuurWLcjA — WarTranslated (@wartranslated) March 7, 2026

Украинските сили са удържали всички ключови позиции тази зима, каза Зеленски на френския президент Еманюел Макрон в разговор на 7 март. Те обсъдиха нуждите в областта на отбраната, пакета за заем от 90 млрд. евро от ЕС и украинския опит в борбата срещу дронове "Шахед", който Макрон разглежда като основа за по-широка регионална сигурност.

Следващият кръг от тристранните преговори между Украйна, САЩ и Русия пък може да се състои следващата седмица, твърдят източници на "Украинска правда".

Още: Марк Рюте: Ударите срещу Иран могат да отслабят способностите на Русия да воюва в Украйна

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Понижаване на интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна сочи официалната информация на украинския генщаб. На 7 март са станали 121 бойни сблъсъка, с 27 по-малко на дневна база. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 254 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 11 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3514 изстреляни снаряда, като тук разликата е с 67 нагоре. Руската армия е използвала цели 9837 FPV дрона, което е с около 1670 повече спрямо предходното денонощие, а също е и нов рекорд във войната (с над 800 дрона повече от предишния), сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление са спрени 20 руски атаки за денонощието, твърдят от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Още четири щурма е имало в спомагателното от юг Олександриевскко направление. Второ по интензивност на сраженията е Константиновското направление с 15 бойни сблъсъка за 24 часа. При Гуляйполе в Запорожка област руснаците са извършили 12 нападения, а също толкова е имало в Славянското направление, като и 12-те са били отбити, твърдят ВСУ. Що се отнася до Краматорското направление, там има само една атака - в посока Минковка.

Soniashnyk shares footage of an epic Shahed intercept. pic.twitter.com/XA7kzAAN4f — WarTranslated (@wartranslated) March 7, 2026

Още: Промяна на играта в Украйна? Русия "убива американци", а ѝ свалят санкциите. "Мозъкът на Путин" с конспирация за война НАТО-Киев (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руското военно командване вероятно е прехвърлило елитни въздушнодесантни и морски пехотни части от посока Покровск и тактическата зона на Добропиля в Източна Украйна към южната фронтова линия. Отчасти целта е да се отговори на последните украински постижения в областите Запорожие и Днепропетровск (локалните контраатаки там доведоха до връщане на украински позиции), прави оценка американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

OSINT анализатор - т.е. работещ с данни от отворени източници - наблюдава на 6 март, че руското военно командване наскоро е преразположило елементи от 68-ми руски армейски корпус, включително 39-а моторизирана стрелкова бригада и 1472-ри моторизиран стрелкови полк, от посока Покровск и Добропиля в Донецка област към посока Гуляйполе, която обхваща територия в южната част на Днепропетровска област и източната част на Запорожка област.

In particular, the Eastern Military District’s 68th Army Corps was redeployed from the Pokrovsk/Dobropillia area and transferred back to the ‘Vostok’ grouping.

They are attacking west of Hulyaipolehttps://t.co/xqqzvpnGtQhttps://t.co/fk8jZ0jjTXhttps://t.co/6PaEy7RpbG pic.twitter.com/JiMvbt6Tld — Unit Observer (@WarUnitObserver) March 6, 2026

Геолокализирани кадри, публикувани на 4 март, показват руски танк от 68-ми армейски корпус, вероятно от 39-а моторизирана стрелкова бригада, който обстрелва украински позиции западно от Гуляйполе.

tank from RU 68th Army corps shelling an UA fortification

47.64370, 36.10936

Hirke, Zaporizhia@UAControlMap @GeoConfirmed pic.twitter.com/29UEirDV5e — imi (m) (@moklasen) March 6, 2026

Друг пример, който подкрепя оценката - руският военен блогър Воин DV публикува на 7 март кадри, на които се вижда как оператори на дронове от 1-ви батальон на 39-а моторизирана стрелкова бригада нанасят удари по украинските сили в посока Запорожие, вероятно имайки предвид посока Гуляйполе (видео 18+).

Още: Литва: Русия разширява военното си присъствие по границите на НАТО, готви се за бъдеща атака

Руското военно командване преди това прехвърли части от 68-ми армейски корпус от посоките Курахово и Угледар към посоката Торецк през март 2025 г., след което прехвърли части от корпуса към посоките Покровск и Добропиля до юни 2025 г. ISW по-рано отбеляза, че оператори на дронове от 39-а моторизирана стрелкова бригада са нанасяли удари по украинските сили в Билицко (северно от Покровск) - към 17 януари - и че части от 1472-ри моторизиран стрелкови полк са се намирали в посока Добропиля към 15 декември 2025 г. и в северната част на Харковска област към 4 януари тази година. Преразполагането на руски части в Южна Украйна вероятно е реакция на продължаващите контраатаки на ВСУ в областите Запорожие и Днепропетровск, които започнаха в края на януари и началото на февруари 2026 г.

Руското военно командване е преразположило и елементи от 40-а морска пехотна бригада (Тихоокеански флот) от тактическата зона Добропиля в посока Гуляйполе към 25 февруари, както и елементи от 55-а морска пехотна дивизия (Тихоокеански флот) в района на Полохи (южно от Гуляйполе) към 21 февруари, става ясно пак от геолокализирани кадри. Руското военно командване вече е разполагало относително елитни морски пехотни части в приоритетни направления в отговор на украинските контраатаки, например в посока Курск през август 2024 г. и в тактическата зона Добропиля през септември 2025 г. Преразполагането на елементи от морската пехота на Тихоокеанския флот в южната част на Украйна сега също е реакция на контрадействията на ВСУ.

Още: Русия заплаши Финландия и заговори за чл. 5 на НАТО по оста Орбан-Зеленски

Русия вероятно е преразположила части от относително елитната 76-а въздушнодесантна дивизия от посока Покровск към посока Запорожие през януари и февруари 2026 г. Украинският военен наблюдател Константин Машовец съобщи на 7 март, че става дума за прехвърляне към посока Орехов в Запорожка област и че то е станало около януари тази година. В миналото Русия е използвала преразполагането на части от 76-а въздушнодесантна дивизия, за да реагира на критични ситуации на фронта, включително разполагане в Запорожка област по време на украинската контраофанзива през 2023 г. и в Курска област по време на украинското нахлуване през 2024 г. Сега обаче това вероятно не е било реакция на контраатаките на Украйна, тъй като те са се случили по-късно, макар тези части са все пак ангажирани в реагирането на украинските контраатаки, започнали в края на януари и началото на февруари, гласи оценката на ISW.

Преразполагането на някои елементи в Южна Украйна през януари, преди украинските сили да започнат контраатаки, предполага, че Русия може да е планирала да продължи да използва тактическите си успехи в посока Гуляйполе през пролетта и лятото на 2026 г. Контраатаките на Украйна през февруари може би са нарушили плановете на руската армия да продължи да се възползва от тактическите си успехи в Запорожка област и може би са попречили на очакваната пролетно-лятна офанзива срещу укрепения пояс на Украйна. Преразпределението на войските от Донецка област към Днепропетровска и Запорожка област от руското военно командване илюстрира противоречивите дилеми, пред които е изправено то в опитите си да проведе едновременни офанзивни действия.

Още: Русия и Украйна се похвалиха с важен резултат от преговорите в Женева (ВИДЕО)

В Източна Украйна успехите на руснаците от по-рано продължават по места да се разгръщат в провали. Украински десантчици от 77-ма бригада спряха руска саботажна група, която се опитвала да минира път близо до Купянск. Руснаците бяха унищожени близо до Загризово, показва видео на украинската единица.

Ukrainian paratroopers from the 77th Brigade stopped a Russian sabotage group trying to mine a road near Kupyansk. The Russians were wiped out near Zahryzove. pic.twitter.com/uhFhQykYgW — WarTranslated (@wartranslated) March 7, 2026

Министерството на вътрешните работи на Украйна показа мобилни полицейски екипи Predator, които свалят руски дронове с леко стрелково оръжие близо до Константиновка.

Ukraine's Interior Ministry shows police mobile fire teams Predator shooting down Russian drones with small arms near Kostyantynivka. pic.twitter.com/KwunQBpAwt — WarTranslated (@wartranslated) March 7, 2026

Константиновка и останалата част от агломерацията са превърнати "в прах" от противотанкови бомби, атакуващи групи на руските въоръжени сили действат в града на югоизток, а боевете за достъп до града продължават от няколко други посоки, пише в своя обзор руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора".

В посока Добропиля руснаците са успели да проведат тактически настъпателни действия и да напреднат до село Гришино, откъдето най-вероятно ще се опитат да напреднат и към самата Добропиля, посочва в канала си "Офицер" украинският лейтенант с позивна "Алекс". Причината според него е, че фронталните атаки от страните на Билицко и Родинско "отдавна не дават желаните резултати, така че пехотата постепенно премества акцента си в тази посока".

Над 100 руснаци пък са се предали тази зима благодарение на украинските дронови единици, заяви украинският министър на отбраната Михайло Федоров. Той публикува видео, на което се вижда как окупатори се предават пред безпилотните летателни апарати, които ги водят до украинските позиции.

Over 100 Russians surrendered this winter thanks to Ukrainian drone units, Ukrainian Defense Minister Fedorov says. He released video of occupiers giving themselves up to drones that guide them to Ukrainian positions. pic.twitter.com/X7fmClfEe5 — WarTranslated (@wartranslated) March 7, 2026

Вижте какво се случи през нощта във войната на ракети и дронове между Русия и Украйна: Украйна подпали руско нефтохранилище и пак спря тока на Белгород с мощна въздушна атака (ВИДЕО).