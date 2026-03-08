Лайфстайл:

Йордан Божилов: Няма пряк риск за сигурността на България

08 март 2026, 9:10 часа 224 прочитания 0 коментара
Няма пряк риск за сигурността на България. Всеки един конфлик обаче влияе по различен начин. Това заяви пред БТВ зам.-министърът на отбраната Йордан Божилов.

"Тепърва ще мисилим за риск от бежански вълни и сигурността, контрола по външните граници на Европа."

Американските самолети на софийското летище имат одобрен план за летелна дейност, допълни той.

"България не подпомага която и да е воюваща страна в този конфликт и не участва в конфликта в Близкия изток."

Имаме няколко вида ПВУ системи, но те са остарели, разкри зам.-министърът на отбраната.

Божилов коментира, че е "пропуснал" информацията, че вчера около 19 ч. е имало два дрона на летище "Васил Левски" в София, които за кратко затвориха порта.

Мартин Стоянов
