08 март 2026, 10:05 часа 360 прочитания 0 коментара
Борисов към българските жени: Пожелавам ви здраве, щастие, обич и заслужено уважение

Скъпи български майки, съпруги, сестри и дъщери, независимо дали сте лекари, учители, предприемачи, работещи майки или пазители на домашното огнище – вашият принос е безценен, написа във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Пожелавам ви здраве, щастие, обич и заслужено уважение. Нека домът ви бъде изпълнен с топлина, а дните ви – с усмивки и спокойствие.Честит празник!

Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
Бойко Борисов 8 март
