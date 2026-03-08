Борисов към българските жени: Пожелавам ви здраве, щастие, обич и заслужено уважение

Скъпи български майки, съпруги, сестри и дъщери, независимо дали сте лекари, учители, предприемачи, работещи майки или пазители на домашното огнище – вашият принос е безценен, написа във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Пожелавам ви здраве, щастие, обич и заслужено уважение. Нека домът ви бъде изпълнен с топлина, а дните ви – с усмивки и спокойствие.Честит празник!

ОЩЕ: Бял лебед посрещна Борисов в Приморско (ВИДЕО)