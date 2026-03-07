Русия порази жилищна сграда в Харков и донесе смърт (ВИДЕО)

В нощта на 6 срещу 7 март руските сили са предприели балистична ракетна атака срещу висока сграда в квартал Киевски във втория по големина украински град Харков. Първоначалните съобщения сочеха за 10 пострадали, включително две деца. Под развалините остават хора, като впоследствие бе намерено и тяло на 65-годишна жена. Към момента броят на загиналите е най-малко четирима, съобщиха местните власти.

Спасителните операции продължават на мястото на руския въздушен удар. Държавната служба за извънредни ситуации съобщи, че спасителите са извадили телата на четирима загинали от развалините на пететажна сграда.

„Търсещите и спасителните операции и гасенето на пожара продължават. На мястото работят екипи от Харков и други гарнизони на Държавната служба за извънредни ситуации, включително експерти по обезвреждане на бомби и психолози“, поясниха спасителите.

Още: Марк Рюте: Ударите срещу Иран могат да отслабят способностите на Русия да воюва в Украйна

Съобщава се, че все още може да има хора под развалините.

Невъзможен достъп поради пожар

Кметът на града Игор Терехов съобщи, че е ударена пететажна жилищна сграда. Той каза, че сградата е почти напълно разрушена. Предварителните оценки сочат, че петима души са затрупани под развалините, но достъпът в момента е невъзможен поради пожар.

Освен това в Чугуев, област Харков, мъж и жена са били ранени при руски удар. Около 1:20 ч. руснаците са изстреляли дрон по частен дом. На мястото на удара е избухнал пожар, който е обхванал около 40 квадратни метра.

Още: Все повече в Русия искат мирни преговори с Украйна, но на първо място жените

Свалени дронове над Русия

Руското министерство на отбраната съобщи за 124 свалени дрона през нощта - 29 безпилотни над региона Брянск, 15 над Орловска област, 11 над региона на Белгород, 9 над региона на Рязан, 8 безпилотни над региона на Калуга, 7 над Воронежка област, по 6 над регионите Курск, Ростов и Волгоград, както и над анексирания Крим, по 5 над областите Тула и Самара, 3 над област Липецк, 3 над област Москва, включително 1 безпилотен летателен апарат, летящ към столицата Москва, по 2 над областите Саратов и Уляновск и 1 над област Иваново.