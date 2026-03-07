Орбан поставя капани: Как Зеленски си изпусна нервите

Досега предизборната кампания на Виктор Орбан можеше да се разглежда като абсурдна, възмутителна или просто смешна. За да отвлекат вниманието от корупцията, шуробаджанащината и лошото икономическо състояние в страната, както и да се представят като единствения „сигурен избор”преди изборите на 12 април, унгарският премиер и неговата партия "Фидес" измислят фиктивни външни заплахи: за „мафиотска Украйна", която ограбвала унгарците, за „войнолюбеца Брюксел”, който искал да увеличи данъците в Унгария и да праща унгарци на фронта, и не на последно място за милиони нелегални мигранти, които пресичали унгарските граници заради войната в Близкия изток.

Партията на Орбан изостава в социалогическите проучвания и не успява да тръгне нагоре в нагласите на избирателите. Точно обратното се случва: все повече институти за проучване на общественото мнение виждат опозиционната партия "Тиса" с нейния лидер Петер Магяр като победител в изборите.

Вероятно затова Орбан цинично раздува фикциите за някаква външна заплаха до реална политическа криза. Последният акт в тези негови инсценировки е обвинението срещу Украйна, която водела „антиунгарска атака“.

Предполага се, че Орбан получава подкрепа от руски „политически технолози“, които са известни с това, че манипулират и изборите в Русия. Според унгарския разследващ журналист Саболч Пани, екип от политически технолози в момента се намира в Будапеща, за да подпомага Орбан в предизборната му кампания. Независимо дали това е вярно или не, в кариерата на Орбан, в която изобщо не липсват истерични предизборни кампании, това е първият случай, в който унгарски премиер практически взема за заложник една съседна страна и цял един континент, за да спаси властта си.

Украинска „нефтена блокада”?

Конкретният повод е конфликтът около предполагаемата „нефтена блокада” на Украйна срещу Унгария. Взаимоотношенията между двете страни се влошават с всеки изминал ден, а Европейският съюз (ЕС) безуспешно се опитва да посредничи.

Конфликтът започна, след като в края на януари 2026 г. Русия бомбардира възел на нефтопровода „Дружба“ близо до западноукраинския град Броди. По нефтопровода руски петрол стига до Унгария и Словакия. Според украински данни бомбардировката е нанесла тежки щети на тръбата и по нея вече не може да се транспортира петрол.

Унгарското правителство обвинява Украйна, че умишлено не ремонтира тръбопровода и поставя под „петролна блокада“ Унгария и Словакия, която също получава петрол чрез „Дружба“. Украинският президент Володимир Зеленски отговори на обвинението, че ремонтът ще отнеме повече време и че ремонтните екипи не могат да работят нормално заради съществуващата военна заплаха. Киев все още не е отговорил на искането на Унгария и Словакия да позволи на техни екипи да инспектират тръбопровода.

Преди Сорос, сега Зеленски

Орбан използва конфликта като повод да наложи вето върху планирания кредитен пакет от 90 милиарда евро от ЕС за Украйна. В края на миналата година той беше готов да подкрепи предложението, стига Унгария да не поема финансови гаранции, т.е. да не носи солидарна отговорност, ако Украйна не върне парите.

В същото време унгарският премиер и партията му засилват все повече говоренето срещу Украйна. Унгария е буквално осеяна с плакати, на които Зеленски е изобразен с протегната ръка за помощ заедно с председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и лидера на фракцията на Европейската народна партия (ЕНП) в Европейския парламент Манфред Вебер. Внушението тук е, че тримата вадят пари от джобовете на унгарците, за да финансират войната.

Нова кампания с плакати на правителството на Орбан показва Зеленски със зла усмивка – както в по-ранна кампания беше изобразяван американският милиардер и филантроп Джордж Сорос. Сега посланието на плакатите гласи: „Нека не позволим Зеленски да се смее последен!"

Самият Орбан стига до крайности с изявления като това, че Украйна е „враг“ или че „не съществува като независима държава“. Украйна била „празна яйчена черупка“, която още преди началото на войната през 2022 г. нямало да оцелее като независима държава. В четвъртък (05.03.2026) Орбан заяви, че „със сила ще пробие нефтената блокада“ на Украйна.

Путин освобождава затворници за Орбан

В същото време унгарският премиер организира демонстративно съвместна предизборна акция с руския президент Владимир Путин. След като Орбан първо се обади на Путин, в сряда унгарският външен министър Петер Сиярто замина за Москва, където Путин му предаде двама украински военнопленници, принадлежащи на унгарското малцинство в Украйна. Те бяха пленени от руски войници в източната част на Украйна.

Няколко дни преди това унгарската държавна телевизия беше излъчила руски пропагандни видеоклипове с единия от двамата войници. В тях мъжът твърдеше, че малко след пленяването му украинската армия го е изоставила, а руските войници са го спасили от смърт, погрижили се за него и се отнесли много приятелски. Обикновено такива видеоклипове в Русия са резултат от заплахи или изтезания, а според международното право не бива да се излъчват.

Унгарският външен министър Сиярто пое освободените войници с правителствения самолет от Москва за Будапеща и публикува сведение за акцията във Фейсбук. Това също е недопустимо според международното право без съгласието на държавата на произход за съответните лица, в случая това е Украйна. В четвъртък Орбан посети двамата войници в унгарска болница и им каза, че сега са в безопасност и никой не може да им направи нищо. И той публикува във Фейсбук видео от посещението в болницата.

Заплахата на Зеленски

След всичко това Зеленски явно изгуби търпение и си изпусна нервите – на правителствено заседание в Киев в четвъртък той заяви: „Надяваме се, че никой в Европейския съюз няма да блокира заема за 90 милиарда евро. В противен случай ще дадем адреса на този човек на нашите въоръжени сили, на нашите момчета, за да му се обадят и да поговорят с него на неговия език“. Макар да не спомена Орбан по име, нямаше съмнение, че той има предвид точно унгарския премиер.

Зеленски едва ли е казал въпросната реплика на сериозно. И все пак остава неясно защо не е осъзнавал, че прави грешка. Защото за Орбан и унгарското правителство това изявление е истински подарък. Премиерът веднага заяви, че не го възприема като насочено лично срещу него, а като атака срещу цялата унгарска нация – наратив, който веднага беше възприет от проправителствените медии в Унгария.

Капан за лидера на опозицията

До нова ескалация на конфликта се стигна, след като в петък през нощта в Унгария бяха арестувани куриери на украинската банка „Ошадбанк“, които пренасяли официален паричен превод от Австрия към Украйна. Според Сиярто те пренасяли „пари на украинската мафия“ и междувременно срещу тях в Унгария беше образувано дело за пране на пари. Украинският външен министър Андрий Сибиха обвини Унгария в „държавен тероризъм“, защото „взема заложници“, а Киев издаде предупреждение за пътуванията до Унгария. В петък следобед Унгария експулсира седемте арестувани.

С ескалацията на конфликта Орбан и неговата партия явно заложиха няколко капана на опозиционния лидер Петер Магяр. Лидерът на "Тиса" се опита да заобиколи поне един от тях и коментира заплахата на Зеленски към Орбан с думите, че никой държавен глава на друга страна не може да заплашва унгарец.

Източник: Дойче веле