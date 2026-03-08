Парадоксът "Нова Македония": Омраза към България на страниците, българи в редакцията

„Актуално“ – прибягват до сензационализъм и дезинформация, за да засилят националистическата реторика. Тази медия многократно се е оказвала в центъра на противоречия поради опити за дискредитиране на лица, които са активни в защитата на македонската идентичност и правата на малцинствата“, пише македонската медия „Нова Македония“ в своя статия от 19 февуари с автор Далибор Станкович по адрес на Actualno.com. Поводът за тази статия са нормалните разговори с албанските българи в Студио Actualno Балкани и разобличаването на инициирания от „Илинден – Тирана“ сайт за малцинствата в Албания, зад който се крие антибългарска пропаганда и език на омразата.

Под „дискредитирани лица“ пък се визират определялните за маргинални Васил Шерьовски, лидер на Македонския алианс за европейска интеграция в Албания, но и Никола Гюрджай, лидер на дружеството „Илинден – Тирана“, аналогична на непризнатата в България ОМО „Илинден“ - и двамата отричащи законно съществущато българско малцинство в Албания: знаем, че то е признато през 2017 г. и е едно от 9-те национални малцинства в Албания, а през 2023 г. преброяването затвърждава съществуването на българи там, тъй като се преброяват 7057 наши сънародници. ОЩЕ: Българите в Албания, македонизмът и "Сръбският свят": Ервис Талюри в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

Тези факти обаче не значат нищо за двете маргинални организации, които са изкарани като жертви в материала на „Нова Македония“ от 19 февруари.

Снимка на екрана: novamakedonija.com.mk

Според „Нова Македония“ Actualno.com „пласира спекулации и манипулативни наративи, за да се дискредитира работата им и да се отслаби легитимността на македонската общност в Албания“, въпреки че медията ни, но и българската държава никога не е отричала същестуването на македонско малцинство в Албания, нито правото на самоопределяне на всеки човек.

Проблемът е езикът на омразата към българите от страна на въпросните лидери, а в материала на „Нова Македония“ проектират собствения си начин за правене на журналистика: Дезинформаторът вика - дръжте дезинформатора, пропагандаторът вика - дръжте пропагандатора.

Всъщност рупорът на антибългарската пропаганда в Северна Македония защитава проводниците си на език на омразата.

Вестникът, създаден с македонската нация

Трябва да припомним, че вестникът е основан с решение на президиума на Антифашистко събрание за народно освобождение на Македония (АСНОМ), който пък знаем от историята, че се свиква по инициатива на Югославската комунистическа партия. С други думи медията е била под контрола с бившите югославски служби, които и сега влияят на развитието на Северна Македония и са една от причините в страната да има хибридна демокрация – според една от най-старите американски неправителствени организации „Freedom House“. С други думи това означава, че привидно има институции, избори и демокрация, но на практика нещата не са така. А най-ярък пример за това е отношението към македонските българи.

За първи път „Нова Македония“ излиза на 29 октомври 1944 година в Горно Врановци и е смятан за първия документ на македонската писмена норма, но и за проводник на така наречения македонизъм.

„Порталът novamakedonija.com.mk е ясно и силно потвърждение, че оставаме в линията, поставена от първия всекидневник на македонски език „Нова Македония” през далечната 1944 г. – да бъдем винаги с нашите читатели“, е описано в сайта на „Нова Македония“.

Днес от страниците на вестника и онлайн изданието ясно се вижда речта на омразата срещу българите и България, явно отричане на български поризход, дезинофрамция и внушения.

Освен това - днес "Нова Македония" е символ на липсата на свобода на словото и държавния констрол върху медиите.

Собствеността на медията

Първоначално „Нова Македония“ е държавен вестник. Малко след 2000 година държавната компания е ликвидирана и той оцелява, ставайки 100% собственост на Зоран Николов и неговата IT компания ЗОНИК от Скопие.

С медията днес е свързан Минчо Йорданов, сочен за най-богатия човек в Северна Македония, но и за близък с медията „Нова Македония“ и нейн основен спомоществовател.

От Actualno.com се свързахме с него и поискахме разговор във връзка със статията на "Нова Македония" от 19 февруари. Йорданов обаче първоначално попита няколко пъти откъде се обаждаме, а след това каза, че не ни знае и не ни е чувал. На въпрос как така не ни знае, като в близката му медия пишат за нас, неговият отговор беше интересен. Той не отрече връзката си с медията, не каза, че няма нищо общо с тази статия, а само: „Няма да ви коментирам“. Защо – изводите оставяме на Вас?

Имахме въпроси за езика на омразата срещу България, който излиза, който четем в статиите, но и от заглавията на „Нова Македония“, но не успяхме да го зададем, защото г-н Йорданов затвори телефона.

Не успяхме да го попитаме и дали поддържа добри отношения с братовчедите си в Горна Оряховица и как те гледат на отричането на българите във вестника - ОЩЕ: Животът с български паспорт в Албания: Фисник Ходжа в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

Авторът на статията е българин

Авторът Далибор Станкович, топ журналист на изданието „Нова Македония“, е известен с антибългарските си позиции.

Но за произхода му свидетелства факт, удостоверен не само от свидетелства на неговото семейство, но и от собствената му ръка. В документи, с които Actualno.com разполага, ясно личи, че още през 2013 г. самият Станкович е подал молба за българско гражданство, в която недвусмислено е заявил: "моето самосъзнание е българско".

Ето защо искахме да попитаме Минчо Йорданов защо в „Нова Македония“ отричат правото на самоопределение на собствения си служител. Потиснат и репресиран ли е Далибор Станкович и за каква свобода на словото говорим в Северна Македония, държава кандидат-член на Европейския съюз? ОЩЕ: Българин по документи, македонец за пари – лицето на пропагандата в Северна Македония