Лайфстайл:

САЩ и Израел подпалиха Техеран, Иран отвърна с удари в Бахрейн и Кувейт (ВИДЕО)

08 март 2026, 8:22 часа 191 прочитания 0 коментара
САЩ и Израел подпалиха Техеран, Иран отвърна с удари в Бахрейн и Кувейт (ВИДЕО)

САЩ и Израел не спряха да бомбардират ирански нефтени депа и инфраструктура през нощта на 7 срещу 8 март, включително в столицата Техеран, където бушуваха огромни пожари. На този фон американският президент Доналд Тръмп заяви, че не се интересува от преговори с Иран, и повдигна възможността военната операция на САЩ да приключи едва когато Техеран вече няма функционираща армия или останали лидери на власт.

В изявление пред репортери на борда на Air Force One в събота Тръмп заяви, че преговорите ще бъдат ненужни, ако всички потенциални ирански лидери бъдат убити и иранската армия бъде унищожена. "Безусловна капитулация. Това ще се случи, когато се предадат или когато вече не могат да се борят и няма кой да го направи – това също може да се случи“, каза той. „В даден момент не мисля, че ще остане някой, който да каже: „Ние се предаваме“", добави Доналд Тръмп.

Още: Тръмп: Иран се извини на съседите си, защото го бием до дупка. Нов ирански удар в Дубай (ВИДЕО)

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Атаки в Кувейт, Бахрейн, Ливан

Иран междувременно нанесе удар по американска военна база в Бахрейн - атакува обект близо до пристанището Салман, което доведе до пожар, съобщи министерството на вътрешните работи на Бахрейн.

В столицата на Кувейт се запали небостъргач след атака на Иран. В небостъргача се намира главният офис на социалното осигуряване на страната. Сградата е получила повреди, съобщи пресслужбата на ведомството в X. За пострадали не се съобщава.

Израел пък атакува хотел в Бейрут, като има загинали и ранени. Атаката е насочена срещу хотел „Рамада“ в центъра на ливанската столица. Най-малко четирима души са загинали, а десет други са ранени, съобщи Reuters, позовавайки се на ливанското министерство на здравеопазването. Израелската армия заяви, че атаката е била насочена срещу ключови командири от елитната сила „Кудс“ на Иранската революционна гвардия. Оттам твърдят, че "Кудс" са действали в ливанската столица и са планирали атаки срещу Израел.

Още: Сухопътна помощ срещу Иран: Кюрдите не вярват на САЩ. Близкият изток търси Украйна за помощ (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Израел Кувейт Техеран Доналд Тръмп Ливан Бахрейн Иран Бейрут война Израел война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес