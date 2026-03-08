САЩ и Израел подпалиха Техеран, Иран отвърна с удари в Бахрейн и Кувейт (ВИДЕО)

САЩ и Израел не спряха да бомбардират ирански нефтени депа и инфраструктура през нощта на 7 срещу 8 март, включително в столицата Техеран, където бушуваха огромни пожари. На този фон американският президент Доналд Тръмп заяви, че не се интересува от преговори с Иран, и повдигна възможността военната операция на САЩ да приключи едва когато Техеран вече няма функционираща армия или останали лидери на власт.

В изявление пред репортери на борда на Air Force One в събота Тръмп заяви, че преговорите ще бъдат ненужни, ако всички потенциални ирански лидери бъдат убити и иранската армия бъде унищожена. "Безусловна капитулация. Това ще се случи, когато се предадат или когато вече не могат да се борят и няма кой да го направи – това също може да се случи“, каза той. „В даден момент не мисля, че ще остане някой, който да каже: „Ние се предаваме“", добави Доналд Тръмп.

Атаки в Кувейт, Бахрейн, Ливан

Иран междувременно нанесе удар по американска военна база в Бахрейн - атакува обект близо до пристанището Салман, което доведе до пожар, съобщи министерството на вътрешните работи на Бахрейн.

В столицата на Кувейт се запали небостъргач след атака на Иран. В небостъргача се намира главният офис на социалното осигуряване на страната. Сградата е получила повреди, съобщи пресслужбата на ведомството в X. За пострадали не се съобщава.

Израел пък атакува хотел в Бейрут, като има загинали и ранени. Атаката е насочена срещу хотел „Рамада“ в центъра на ливанската столица. Най-малко четирима души са загинали, а десет други са ранени, съобщи Reuters, позовавайки се на ливанското министерство на здравеопазването. Израелската армия заяви, че атаката е била насочена срещу ключови командири от елитната сила „Кудс“ на Иранската революционна гвардия. Оттам твърдят, че "Кудс" са действали в ливанската столица и са планирали атаки срещу Израел.

