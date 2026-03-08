Любопитно:

Велизар Шаламанов: Нито един българин не е изоставен в зоните на конфликт

08 март 2026, 10:27 часа 163 прочитания 0 коментара
Велизар Шаламанов: Нито един българин не е изоставен в зоните на конфликт

„Категорично никой българин не е изоставен. Тази евакуация е доказателство, че държавата стои зад своите граждани.“ С тези думи заместник-министърът на външните работи Велизар Шаламанов обобщи предприетите мащабни действия за спасяване на сънародниците ни от горещите точки по света. В интервю за предаването „Събуди се“ по NOVA, той подчерта, че приоритет на правителството остават хората, намиращи се в непосредствена близост до военни действия.

Мащабите на операцията

До момента статистиката е категорична: над 2600 български граждани са били евакуирани от повече от 11 държави, където рискът от нападения с ракети и дронове е ежедневие. Шаламанов поясни, че логистиката е изключително сложна и изисква синхрон между Кризисния щаб към МВнР, министерствата на туризма и транспорта, както и дипломатическите ни представителства по места.

Търговски полети vs. Държавна помощ

Заместник-министърът внесе яснота и по темата с разгорещените дискусии в социалните мрежи относно присъствието на политици и известни личности в някои от полетите. Той разграничи държавната помощ от свободния пазар:

„Трябва да се прави разлика. Част от полетите са чисто търговски и хората сами купуват билетите си. Когато обаче става въпрос за полети, организирани директно от държавата, се следват стриктни хуманитарни протоколи и предимство имат най-застрашените и нуждаещите се“, обясни той.

Сигурност на данните и киберзащита

Във връзка с техническите трудности при регистрацията за евакуация, Шаламанов потвърди, че сайтът на Министерството на външните работи е бил обект на засилен трафик и индикации за кибератаки. Той обаче успокои обществеността, че пробив в сигурността няма. „Личните данни и информацията за здравословното състояние на гражданите са защитени. В момента се прилагат допълнителни мерки, за да гарантираме неприкосновеността на тези масиви“, увери заместник-министърът.

Има ли заплаха за България?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На въпрос за евентуална ескалация на конфликта в Близкия изток и риск за нашата територия, Велизар Шаламанов бе категоричен, че физическа заплаха от ирански ракети или дронове практически не съществува. Според него страната ни е надеждно защитена от противоракетния щит на НАТО.

Въпреки това той предупреди, че истинският фронт е друг: „Основната опасност в момента не е физическа, а информационно-психологическа. Хибридните атаки остават най-сериозното предизвикателство пред националната ни сигурност“.

ОЩЕ: Бивш министър на отбраната стана заместник на Надежда Нейнски в МВнР 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
Велизар Шаламанов война Иран
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес