Велизар Шаламанов: Нито един българин не е изоставен в зоните на конфликт

„Категорично никой българин не е изоставен. Тази евакуация е доказателство, че държавата стои зад своите граждани.“ С тези думи заместник-министърът на външните работи Велизар Шаламанов обобщи предприетите мащабни действия за спасяване на сънародниците ни от горещите точки по света. В интервю за предаването „Събуди се“ по NOVA, той подчерта, че приоритет на правителството остават хората, намиращи се в непосредствена близост до военни действия.

Мащабите на операцията

До момента статистиката е категорична: над 2600 български граждани са били евакуирани от повече от 11 държави, където рискът от нападения с ракети и дронове е ежедневие. Шаламанов поясни, че логистиката е изключително сложна и изисква синхрон между Кризисния щаб към МВнР, министерствата на туризма и транспорта, както и дипломатическите ни представителства по места.

Търговски полети vs. Държавна помощ

Заместник-министърът внесе яснота и по темата с разгорещените дискусии в социалните мрежи относно присъствието на политици и известни личности в някои от полетите. Той разграничи държавната помощ от свободния пазар:

„Трябва да се прави разлика. Част от полетите са чисто търговски и хората сами купуват билетите си. Когато обаче става въпрос за полети, организирани директно от държавата, се следват стриктни хуманитарни протоколи и предимство имат най-застрашените и нуждаещите се“, обясни той.

Сигурност на данните и киберзащита

Във връзка с техническите трудности при регистрацията за евакуация, Шаламанов потвърди, че сайтът на Министерството на външните работи е бил обект на засилен трафик и индикации за кибератаки. Той обаче успокои обществеността, че пробив в сигурността няма. „Личните данни и информацията за здравословното състояние на гражданите са защитени. В момента се прилагат допълнителни мерки, за да гарантираме неприкосновеността на тези масиви“, увери заместник-министърът.

Има ли заплаха за България?

На въпрос за евентуална ескалация на конфликта в Близкия изток и риск за нашата територия, Велизар Шаламанов бе категоричен, че физическа заплаха от ирански ракети или дронове практически не съществува. Според него страната ни е надеждно защитена от противоракетния щит на НАТО.

Въпреки това той предупреди, че истинският фронт е друг: „Основната опасност в момента не е физическа, а информационно-психологическа. Хибридните атаки остават най-сериозното предизвикателство пред националната ни сигурност“.

