Чушките поскъпнаха с 58 процента на дребно тази седмица, портокалите и крушите поевтиняха

Значително поскъпване на пресния пипер от над 50 процента на национално ниво, докато вносните цитрусови плодове - портокали и круши - отчитат чувствително поевтиняване. Това показват данните от седмичния анализ на Системата за агропазарна информация (САПИ) за деветата седмица на 2026 г. (към 26 февруари), предоставен на БТА. Млечните продукти и основните хранителни стоки остават ценово стабилни.

Отчетният период показва изключително силно поскъпване при чушките. Средната национална цена на пресен пипер достигна 9,05 евро за килограм, което представлява ръст от 58 на сто спрямо предходната седмица. Налице е значителна регионална разлика: в Русе, Варна и Добрич цените са около 12,73 евро за килограм, докато в Ловеч, София и Перник - между 4,10 и 4,22 евро за килограм. Разликата от три пъти между регионите е индикатор за нарушена верига на доставки или локален дефицит, отбелязват от САПИ.

Като вероятни причини в анализа се посочват сезонен провал в производството при оранжерийни насаждения; логистични затруднения на Балканите, свързани с геополитически напрежения в Черноморието; увеличено търсене при ограничено предлагане.

Поскъпване се наблюдава също при мандарините - с 6 на сто до 4,01 евро за килограм, морковите - с 6 на сто до 3,34 евро за килограм, ябълките - с 2 нас сто до 3,98 евро за килограм, и доматите - с 2 на сто до 5,42 евро за килограм.

От друга страна, поевтиняването при вносните цитруси - портокали (със 17 на сто до 2,62 евро за килограм), круши (със 7 на сто до 5,62 евро за килограм) и банани (с 2 на сто до 2,60 евро за килограм) - е очаквано за периода на пик в сезонното предлагане от Южното Средиземноморие и Латинска Америка. Налице е благоприятен прозорец за потребителите в рамките на следващите 2-3 седмици, преди да започне намаляване на предлагането.

Февруари 2026 г. бележи двупосочна динамика при плодовете и зеленчуците. Зимните местни зеленчуци (моркови, лук, краставици) регистрират умерен ценови ръст от 2-6 на сто, следвайки типичното зимно предлагане. Нетипично за сезона, пиперът отчита рязко поскъпване в края на месеца - тенденция, която ще определи ценовото ниво за март. Вносните плодове поевтиняват сезонно.

Сегментът на млечните продукти е забележително стабилен, отбелязват от САПИ. Кисело мляко, бяло сирене и кашкавал по БДС стандарт не показват отклонения от предходната седмица. Средните национални цени са: кисело мляко - 0,92 евро за кофичка; бяло саламурено сирене - 12,08 евро за килограм; кашкавал - 15,68 евро за килограм. Биологичните продукти (мед - 15,22 евро за килограм, кокоши яйца - 0,62 евро за брой) остават на устойчиви нива.

Регионалните различия са най-изразени при продуктите с по-сложни вериги за доставки. Биологичният пчелен мед е достъпен в диапазон 8,94-20,44 евро за килограм в зависимост от региона. Пазарите на Пловдив, Бургас и Велико Търново традиционно предлагат по-широк ценови диапазон, отразявайки конкурентна търговска среда. Пазарите на Видин, Враца и Монтана регистрират ограничено предлагане при определени продуктови категории.

Текущата ценова картина за февруари 2026 г. трябва да се чете в контекста на по-широката геополитическа обстановка, посочват от САПИ.

Черноморски транзит: продължаващото напрежение в региона влияе на транспортните разходи за стоки с произход от Украйна, Турция и Грузия. Слънчогледовото масло, зърното и зеленчуците от тези пазари са потенциално изложени на ценова волатилност.

Суецки канал: затрудненията в корабоплаването в Червено море удължават транспортните пътища за вносни тропически плодове (банани, ананаси) и ядки. Текущото поевтиняване на бананите може да е временно.

Европейски Зелен пакт: засилените регулации за пестициди и торове в ЕС постепенно увеличават производствените разходи за конвенционални зеленчуци – очакван структурен натиск върху цените на пипер, домати и краставици.

Енергийни разходи: оранжерийното производство в България е силно зависимо от цените на природния газ и електроенергията. Зимното поскъпване на пипера е отчасти структурно свързано с енергийните разходи.

