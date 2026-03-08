Църковен празник на 9 март: Утре НЕ правете това, за да не останете без пари цяла година

Според църковния календар 9 март е посветен на паметта на Четиридесетте Севастийски мъченици. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 9 март

Четиридесетте Севастийски мъченици загинали за вярата си през четвърти век. Според легендата, тези воини били част от римски легион в Севастия (днешен Сивас, Турция). Те отказали да се отрекат от християнството, за което били подложени на жестоки мъчения и в крайна сметка замръзнали живи на леда. Историята разказва, че първо били принудени да стоят голи на замръзнало езеро, а когато един от воините се поддал на мъченията и решил да се спаси, той бил заменен от друг воин, който бил свидетел на тяхната смелост и вяра. Така броят на мъчениците останал непроменен – 40.

Традиции, обичаи и забрани

Какво не бива да правите на 9 март? Не бива да завиждате на другите, да се карате или да клюкарствате. Не давайте пари назаем, особено големи суми, за да не останете без пари през цялата година. Забранено е да се извършва каквато и да е домакинска работа.

Нашите предци са имали много интересни знаци за този ден - ако има много врани, времето наистина ще се затопли. Каквото е времето на 9 март, такова ще бъде през следващите 40 дни.

Какво не бива да правите? На църковния празник 9 март не трябва да се псува, проклина, да се отказва помощ, нито да се вреди на хора или животни. Църквата осъждалъжата, мързела, зависта, алчността и отчаянието.

Великият пост продължава - на постещите е позволено да се ядат топли храни с масло на този ден.

Според народните вярвания не се препоръчва да се извършва физическа работа на този ден, както и чистене на къщата, пране, ръкоделие. Забранено е и вземането на пари назаем, за да нямате дългове през цялата година.

Какво можете да правите на 9 март? На този православен празник се молим на Четиридесетте мъченици, за да укрепим вярата и смелостта, да ни дадат сили да издържим изпитания, смело да понесем несгоди, глад и студ и да ни избавят от отчаяние и депресия. Молитви към светците се отправят и при изпълнение на военен дълг, а жените молят Четиридесетте мъченици да защитят мъжете им във война.

