Турски фенове пребиха руски боксьор на ринга (ВИДЕО)

26 април 2026, 20:11 часа 260 прочитания 0 коментара
Снимка: Стопкадър
Руският боксьор Сергей Горохов е бил нападнат от фенове в Трабзон минути след победата си над турския състезател Емирхан Калкан. Инцидентът се е разиграл непосредствено след края на двубоя, проведен в турския град.

По информация от мястото на събитието, след като Горохов печели срещата и титлата на UBO титла, част от публиката реагира агресивно. Разгневени зрители нахлуват и нападат боксьора и неговия екип.

Очевидци твърдят, че нападателите са използвали столове, както и юмруци и ритници. Ситуацията бързо ескалира, като се стига до хаотични сцени около ринга. На този етап няма официална информация за тежко пострадали, но кадри и свидетелства сочат сериозно напрежение и насилие.

Инцидентът хвърля сянка върху спортното събитие, което първоначално е преминало при нормални условия на ринга. Очаква се реакция от организаторите и разследване на случилото се, както и евентуални мерки срещу отговорните лица.

Ивайло Анев Отговорен редактор
нападение боксьор бокс
