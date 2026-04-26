Турски фенове пребиха руски боксьор на ринга (ВИДЕО)

Руският боксьор Сергей Горохов е бил нападнат от фенове в Трабзон минути след победата си над турския състезател Емирхан Калкан. Инцидентът се е разиграл непосредствено след края на двубоя, проведен в турския град.

По информация от мястото на събитието, след като Горохов печели срещата и титлата на UBO титла, част от публиката реагира агресивно. Разгневени зрители нахлуват и нападат боксьора и неговия екип.

Очевидци твърдят, че нападателите са използвали столове, както и юмруци и ритници. Ситуацията бързо ескалира, като се стига до хаотични сцени около ринга. На този етап няма официална информация за тежко пострадали, но кадри и свидетелства сочат сериозно напрежение и насилие.

Инцидентът хвърля сянка върху спортното събитие, което първоначално е преминало при нормални условия на ринга. Очаква се реакция от организаторите и разследване на случилото се, както и евентуални мерки срещу отговорните лица.

🇹🇷 🤛 Turkish fans brutally beat a Russian boxer after the fight



Sergey Gorokhov and his team were attacked after his victory over Emirhan Kalkan.



Furious spectators hit the UBO title holder with chairs, fists, and kicks.



The bout took place in Trabzon, Turkey. pic.twitter.com/0iN7aoIh2D — NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2026