НАТО срещу "Дарт Путин": Алиансът изброи 4 места, на които ще удари Русия в своя защита

Германия е готова да „се сражава още тази нощ“ срещу Русия и ще защити „всеки сантиметър“ от територията на НАТО, заяви началникът на германските военновъздушни сили в интервю за британското издание The Telegraph. Генерал-лейтенант Холгер Нойман, лидерът на Луфтвафе, счита, че неговите сили ще нанесат опустошителни въздушни удари срещу Руската федерация, ако тя атакува Алианса. В поредното предупреждение към Москва той подчерта, че в НАТО „няма различни зони на сигурност“, което означава, че атака срещу Естония например би предизвикала същия отговор като въздушен удар срещу Лондон.

НАТО ще удари Колския полуостров, Калининград, Санкт Петербург и Черно море, ако трябва да се защити от Русия

Генерал-лейтенант Нойман заяви, че Колският полуостров в северозападната част на Русия (на границата с Финландия), ексклавът Калининград (между Литва, Полша и Балтийско море) и Черно море ще понесат гнева на Алианса, ако съюзът бъде принуден да се защитава.

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Нойман ръководи кампания за превъоръжаване на германските военновъздушни сили като част от мечтата на канцлера Фридрих Мерц за изграждане на „най-силната конвенционална армия“ в Европа. Той иска „масивно“ увеличаване на запасите от системи за противовъздушна отбрана, включително ракети Patriot, IRIS-T и Arrow3.

"Ако се стигне до конфликт – надявам се, че това никога няма да се случи, но ако все пак се случи, ще защитим всеки сантиметър от нашата територия. Мисля, че това е важно послание, особено за Далечния север и нашите съюзници от Балтийските държави", каза 57-годишният генерал-лейтенант.

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Нойман се спря конкретно на: Калининград – стратегически руски ексклав, заобиколен от държави членки на НАТО; на Санкт Петербург, където са разположени ключови военноморски сили; на полуостров Кола, където Москва натрупва ядрени оръжия, и на Черно море – дом на ценния ѝ Черноморски флот.

⚡️ NATO would strike targets in Kaliningrad, the Kola Peninsula, the St. Petersburg region and the Black Sea in the event of a war with Russia



According to the commander of the German Air Force, Germany is ready to fight Russia if necessary and will defend “every inch of NATO… pic.twitter.com/ShrPw2AJ3g — NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026

Всяка реакция на НАТО ще е "смазваща", Германия е готова да действа "още тази вечер"

Началникът на Луфтвафе коментира все по-напрегнатия дебат в Европа относно това дали Алиансът е готов да влезе във война с Русия в защита на по-малките си съюзници на източния фланг на НАТО. Естония, Латвия и Литва, заедно с Полша, са изправени пред ескалираща руска агресия през последните месеци, например атаки с дронове, които западните официални лица се опасяват, че могат да бъдат прелюдия към руско нахлуване. Всяка отбранителна реакция на НАТО срещу руска атака би била смазваща, категоричен е Нойман - той акцентира върху силата на 32-те въздушни сили на западния алианс.

Въпреки десетилетията на недостатъчни инвестиции в германската армия, които сега бързо се променят, той настоя, че военновъздушните сили са готови да „се сражават още тази вечер“, ако Русия предприеме атака.

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„Да се сражаваме още тази вечер, означава, че ако някой ми се обади сега и каже, че имаме следната ситуация тук, трябва да сме готови веднага – и ние сме готови. Ще се включим с всичко, което имаме в Германия, във въздушните сили, но и в НАТО, за да защитим страната си, ценностите си, населението си и съюза си", отправи послание командирът на германските ВВС.

Тъй като дава интервю пред британско издание, шефът на Луфтвафе казва, че Германия би била повече от щастлива да защити небето над Великобритания, ако бъде поискана помощ. "Великобритания е съюзник на НАТО, така че ако възникне такава ситуация, НАТО би могло да разположи средства за противовъздушна отбрана във Великобритания, за да осигури защита. Тъй като това е задача на НАТО, разбира се, че ще бъдем там. Дали Великобритания трябва да увеличи собствените си способности, това е въпрос към главнокомандващия на Кралските военновъздушни сили сър Харв Смит", посочва Нойман.

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"Никога не подценявай противника си"

„Правило номер едно: никога не подценявай противника си. Така че, каквото и да виждаме (в Украйна), винаги трябва да сме внимателни с оценки от типа „те не правят това или не могат да направят онова“", каза още генералът.

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Той отбеляза „висока степен на адаптивност“ в руската армия като цяло и заяви, че тя явно е извлякла поуки от четири години пълномащабна война, докато НАТО е била - повече или по-малко - в състояние на мир. Нойман заговори за "много мощни платформи" във ВВС на Русия като изтребителите Су-35 или Су-57. МиГ-31 "все още е много способна система", отбеляза ръководителят на германските ВВС.

"Трябва да вземем предвид всичко останало, което лети - крилати ракети, балистични ракети, хиперзвукови ракети... списъкът продължава", заяви той.

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Началникът на Луфтвафе изрази скептицизъм по отношение на идеята, че Европа трябва да се отдалечи от САЩ, на фона на опасенията, че под ръководството на Доналд Тръмп страната не е надежден партньор в областта на сигурността. "Аз съм голям, голям привърженик на НАТО и на трансатлантическите връзки. Не ми харесва идеята за европейска автономия. Искам да бъда много, много силен европейски съюзник и партньор, който изпълнява задачата си в Алианса, и затова ние сами трябва да развиваме някои способности, които са от решаващо значение за мисията".

Кой е генерал-лейтенант Нойман?

Роден през 1968 г. в Улм, Западна Германия, генерал-лейтенант Нойман е преминал обучение за пилот на изтребител в началото на 90-те години, малко след падането на Берлинската стена и разпадането на контролираната от Съветския съюз ГДР. Служил е като пилот на „Торнадо“ и „Юрофайтър Тайфун“, като през 2014 г. е бил разположен в Афганистан.

Майка му е работила като секретарка в Луфтвафе и той вярва, че това е изиграло ключова роля в желанието му да стане пилот на изтребител: "Това беше детска моя мечта. Майка ми разказваше, че още откакто съм бил на около пет години, съм говорел, че искам да летя".

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Въпреки че той ръководи военновъздушните сили от строгата, модернистична въздушна база на Луфтвафе "Командо", в офиса му има няколко намека за по-разпуснатата страна на личността му. Скъпоценната му пилотска каска, подписана с черен маркер с позивната му „Hawk“, е изложена в шкаф до бюрото му, разкрива The Telegraph.

Генерал-лейтенант Нойман притежава и лего модел на каската, носена от Люк Скайуокър по време на мисията му за унищожаване на Звездата на смъртта в първия филм „Междузвездни войни: Епизод IV – Нова надежда“, излязъл през 1977 г.

Готови ли са и желаят ли неговите сънародници да се изправят срещу своя „Дарт Путин“? „По моя опит“, казва той, „хората са по-подготвени, отколкото изглеждат, когато дойде моментът".

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