Twitter обърка Норвегия с Нигерия

ОЩЕ: Финландия, Норвегия и Швеция засилват сътрудничеството в отбраната

Те се обръщат към поддръжката на социалната мрежа със следния призив: "Колкото и да се радваме на нашите отлични двустранни отношения и близката близост по азбучен ред с Нигерия, ще сме много благодарни, ако можете да ни обозначите като Нигерия".

От външно министерство публикуват и скрийншот на грешката. Оказва се, че те са представени не като външно министерство на Норвегия, а на Нигерия.

Dear @TwitterSupport, as much as we enjoy our excellent bilateral relations and close alphabetical vicinity with Nigeria, we would much appreciate if you could label us as Norway😉



P.S. That also goes for Prime Minister @jonasgahrstore and Foreign Minister @AHuitfeldt 🇳🇴 pic.twitter.com/wr6cb3yv2W