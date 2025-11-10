Удар и взрив в руското пристанище Туапсе: Изглежда е поразен кораб (ВИДЕО)

Нова украинска въздушна атака, най-вероятно с дронове, срещу руското черноморско пристанище Туапсе - за това свидетелстват както видеокадри, разпространявани в Телеграм, така и официални съобщения. Местните власти обявиха въздушна тревога, а кметът на Новоросийск Андрей Кравченко изрично написа в канала си в Телеграм 4 минути преди 4:00 часа сутринта, че тревогата е отменена. За сметка на това от 2 дни губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев не е обелил и дума в официалния си канал в Телеграм.

"Гори. Взривиха го" - тези думи на снимащ поредното видео, показващо за пореден път последствията от украинска атака срещу обект на руската петролна индустрия добре показват защо руските власти засега мълчат:

An ongoing attack is underway in Tuapse, likely involving Ukrainian naval drones. Local reports suggest a hit on a Russian vessel. pic.twitter.com/Oj3dEC7KyO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 9, 2025

Според геолокализация точно на тези видеокадри става въпрос за атака с морски дронове. Атакуван е кей 167 и най-вероятно е ударен кораб, който е бил закотвен там. Тепърва предстои да излязат още данни - Още: Украинско бум: Стоп на износа на петрол през ключово руско пристанище в Черно море (ВИДЕО)

Иначе снощи руското военно министерство съобщи за 10 свалени дрона вечерта в Крим - там, откъдето излязоха видеокадри, показващи удари по руската петролна база в Гвардейско и две ел. подстанции - Още: Украйна пак подпали ключова руска петролна база в Крим (ВИДЕО)

Отделно, в района на ж.п. гара Лиховска, също е нанесен въздушен удар - има ясни видеокадри, показващи удар на дрон и взрив. Цел вероятно е поредна ел. подстанция. Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар пише в канала си в Телеграм за отразена атака с дронове и че нямало пострадали хора, но се уточнявала информацията за щети.

Explosions have been reported in Likhovskaya, Rostov region. pic.twitter.com/jqyeAs4Nmz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 9, 2025

Руското военно министерство съобщава, че тази нощ т.е. след полунощ досега над руска територия са свалени 71 дрона. 29 от тях били свалени над Брянска област, 7 над Курска област и още 7 над акваторията на Черно море плюс 3 над Крим, по 5 над Липецка и Смоленска област.

В сутрешния си обзор руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" твърди, че Русия е изстреляла ракети "Кинжал" по украинското военно летище "Старконстантинов" - поредна такава атака и явно руснаците не могат да разрушат летището, защото го обстрелват през цялата пълномащабна война дотук.

Още: Нов петролен разлив в Черно море - след украинския удар по Туапсе