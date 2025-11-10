Войната в Украйна:

10 ноември 2025, 06:40 часа 343 прочитания 0 коментара
Удар и взрив в руското пристанище Туапсе: Изглежда е поразен кораб (ВИДЕО)

Нова украинска въздушна атака, най-вероятно с дронове, срещу руското черноморско пристанище Туапсе - за това свидетелстват както видеокадри, разпространявани в Телеграм, така и официални съобщения. Местните власти обявиха въздушна тревога, а кметът на Новоросийск Андрей Кравченко изрично написа в канала си в Телеграм 4 минути преди 4:00 часа сутринта, че тревогата е отменена. За сметка на това от 2 дни губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев не е обелил и дума в официалния си канал в Телеграм.

"Гори. Взривиха го" - тези думи на снимащ поредното видео, показващо за пореден път последствията от украинска атака срещу обект на руската петролна индустрия добре показват защо руските власти засега мълчат:

Според геолокализация точно на тези видеокадри става въпрос за атака с морски дронове. Атакуван е кей 167 и най-вероятно е ударен кораб, който е бил закотвен там. Тепърва предстои да излязат още данни - Още: Украинско бум: Стоп на износа на петрол през ключово руско пристанище в Черно море (ВИДЕО)

Иначе снощи руското военно министерство съобщи за 10 свалени дрона вечерта в Крим - там, откъдето излязоха видеокадри, показващи удари по руската петролна база в Гвардейско и две ел. подстанции - Още: Украйна пак подпали ключова руска петролна база в Крим (ВИДЕО)

Отделно, в района на ж.п. гара Лиховска, също е нанесен въздушен удар - има ясни видеокадри, показващи удар на дрон и взрив. Цел вероятно е поредна ел. подстанция. Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар пише в канала си в Телеграм за отразена атака с дронове и че нямало пострадали хора, но се уточнявала информацията за щети.

Руското военно министерство съобщава, че тази нощ т.е. след полунощ досега над руска територия са свалени 71 дрона. 29 от тях били свалени над Брянска област, 7 над Курска област и още 7 над акваторията на Черно море плюс 3 над Крим, по 5 над Липецка и Смоленска област.

В сутрешния си обзор руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" твърди, че Русия е изстреляла ракети "Кинжал" по украинското военно летище "Старконстантинов" - поредна такава атака и явно руснаците не могат да разрушат летището, защото го обстрелват през цялата пълномащабна война дотук.

Още: Нов петролен разлив в Черно море - след украинския удар по Туапсе

Ивайло Ачев
