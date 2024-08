Ударена е петролна база дълбоко в Русия: Източници от украинското разузнаване потвърдиха (ВИДЕО)

Дронове на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украйна удариха петролен склад в Кировска област на Руската федерация - това съобщиха източници от украинското разузнаване пред различни местни медии, след като и губернаторът на засегнатия регион призна по-рано за атака с безпилотни машини в град Котелнич.

От ГУР отбелязват, че е ударена петролната база на федералното държавно учреждение „Зенит“ в района на Котелнич.

„Нападението срещу петролното депо е извършено от украински безпилотни самолети "камикадзе"“, заявява източник от разузнаването, цитиран от УНИАН.

The moment of the drone attack on an oil depot in the Kirov region. https://t.co/Avxgq084Gm pic.twitter.com/rvFr7GDxFT

Пред Kyiv Independent и УНИАН източник от ГУР казва следното: „Целта се намира на повече от 1200 км от границата с Украйна. Нефтената база „Зенит“ е обект на вражеския военнопромишлен комплекс и осигурява гориво за руските окупационни сили“.

Според руските канали в Telegram ударът е бил нанесен с помощта на най-малко пет дрона, в резултат на което са се запалили две цистерни на петролното депо. За същите щети споменават и от украинското разузнаване.

Това е първият случай на нападение на украински дронове срещу Кировска област на Руската федерация.

Russian sources claim that two reservoirs are currently burning, and the drones that attacked it were launched from the border region of Sumy. https://t.co/OdcQlPxy6u pic.twitter.com/59CLRtCqsB