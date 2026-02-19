Инцидент на лифта: Дете падна пред очите на скиорите (ВИДЕО)

Дете е паднало от ски лифт на планината Яхорина в Босна и Херцеговина, след като известно време се е държало за стола, предаде хърватската медия "Индекс". Видеото показва как детето виси от лифта мигове преди да падне. Кадрите от инцидента показват как скиори са се опитали да да помогнат. Целта е била да го хванат, за да ограничат падането му. В крайна сметка детето пада на земята.

От Планинската служба потвърдиха пред BN за инцидента. Все още няма информация за причините за инцидента. Не се знае защо детето е паднало от столчето, пише още хърватската медия. ОЩЕ: Скоростно: Масови уволнения след инцидент с двама мъже на въжен лифт

Състоянието на детето

Пострадалото дете е транспортирано до болница „Сърбия“ в Източно Сараево, където е на лечение. Първоначално лекарите не коментираха тежестта на нараняванията.

По информация на Анадолската агенция детето е тежко ранено, но от болница "Сърбия" са потвърдили пред медията, че детето е извън опасност.

„Детето е обгрижено, претърпяло е фрактура на бедрената кост, което е сериозна телесна повреда и е изпратено в болницата в Нови Сад за по-нататъшно лечение“, казаха за BN TV от болницата. ОЩЕ: При инцидент с лифт: Ранени и блокирани туристи на връх в Италия (ВИДЕО)