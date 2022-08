Украински данни: HIMARS е унищожил около 200 руски войници в хотел в Луганск

Руските военни са били преместени в сградата на хотела след като украинските сили успяха да унищожат още през юни предишната им база близо до градския стадион в Кадиевка: Украйна унищожи военна база на ЧВК "Вагнер" в Луганск, само 1 е оцелял (ВИДЕО)

Footage of the consequences of the shelling in the temporarily occupied #Kadiivka (former #Stakhanov) in #Luhansk by fighters of the Armed Forces of Ukraine with the help of #HIMARS shells where about 200 russian paratroopers were killed pic.twitter.com/WWwify86xN