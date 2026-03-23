23 март 2026, 14:31 часа 465 прочитания 0 коментара
Украински дронове набелязаха център за "Шахед"-и и руска ПВО, няколко петролни резервоара горят в Приморск (ВИДЕО)

Украинските сили за безпилотни летателни апарати нанесоха удари по център за дронове "Шахед" и сървърно съоръжение на телекомуникационната мрежа в окупирания Донецк. Поразена е също така система за противовъздушна отбрана „Тор-М1“ в Донецка област, цех за химически боеприпаси с хлоропикрин в Авдеевка (Донецка област), радарни системи „2С6 Тунгуска“ и „Небо-У“ близо до руския град Брянск. Има и удари по редица логистични складове, похвалиха се от силите за безпилотни системи.

Още: Дрон за малко не уби руски губернатор. Взрив в Приморск, руска ПВО ракета застраши секретен руски завод (ВИДЕО)

Ударите са засегнали също влак с гориво и резервоари за съхранение в Станица Луганска в окупираната Луганска област, както и нефтения терминал в Приморск (Ленинградска област) и рафинерията „Башнефт-Уфанефтехим“ в Башкирия, гласи съобщението. За последните два изброени удара от изминалата нощ има потвърждение и от Генералния щаб на украинската армия: Украйна потвърди: Ударен е не само терминал на "Транснефт" в Приморск, но и рафинерия в Башкирия (ВИДЕО).

Ударът в Приморск: горят поне 4 петролни резервоара

Най-малко четири петролни резервоара горят в пристанищния терминал в Приморск, става ясно от сателитни снимки, публикувани от „Радио Свобода“, които показват последствията от украинска атака срещу петролния пристанищен обект. 

Reuters, позовавайки се на източници от индустрията, съобщи, че най-големите руски нефтови пристанища на Балтийско море – Приморск и Уст-Луга – са преустановили износа на суров нефт и гориво от неделя, 22 март, поради атаки с дронове. По-рано Генералният щаб на украинските въоръжени сили обяви, че нефтеният терминал на „Транснефт“ в Приморск, през който преминават около 60 милиона тона нефт годишно, е бил повреден при удари.

Руският опозиционен канал ASTRA геолокализира видеоклипове и снимки на очевидци, показващи огромен дим от пожара в пристанището. Те са заснети от близкото село Ермилово.

Още: "Не мога да живея в Русия": Нови 249 украински дрона декорираха "рая на Путин" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Пожар и в Ростов

В руската област Ростов, в село Крим, гори склад за горива и смазочни материали. Очевидци публикуваха кадри, на които се вижда гъст черен дим, който се разпространява на стотици метри от мястото на пожара. Руските власти все още не са оповестили причината за инцидента.

Димитър Радев Отговорен редактор
