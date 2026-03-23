Украински дронове набелязаха център за "Шахед"-и и руска ПВО, няколко петролни резервоара горят в Приморск (ВИДЕО)

Украинските сили за безпилотни летателни апарати нанесоха удари по център за дронове "Шахед" и сървърно съоръжение на телекомуникационната мрежа в окупирания Донецк. Поразена е също така система за противовъздушна отбрана „Тор-М1“ в Донецка област, цех за химически боеприпаси с хлоропикрин в Авдеевка (Донецка област), радарни системи „2С6 Тунгуска“ и „Небо-У“ близо до руския град Брянск. Има и удари по редица логистични складове, похвалиха се от силите за безпилотни системи.

Ukrainian drone forces struck a Shahed UAV hub and telecom backbone server facility in Donetsk, a Tor-M1 air defense system in Donetsk region, a Nebo-U radar near Bryansk, a chemical munitions workshop with chloropicrin in Avdiivka, and multiple logistics depots.



Ударите са засегнали също влак с гориво и резервоари за съхранение в Станица Луганска в окупираната Луганска област, както и нефтения терминал в Приморск (Ленинградска област) и рафинерията „Башнефт-Уфанефтехим“ в Башкирия, гласи съобщението. За последните два изброени удара от изминалата нощ има потвърждение и от Генералния щаб на украинската армия: Украйна потвърди: Ударен е не само терминал на "Транснефт" в Приморск, но и рафинерия в Башкирия (ВИДЕО).

Tonight, the Ukrainian Defense Forces struck the "Transneft - Port Primorsk" oil terminal in Russia’s Leningrad region. It is a key export hub on the Baltic Sea, through which a significant share of Russia’s oil supplies to foreign markets passes, including via the so-called… pic.twitter.com/0Mrfcb0RlK — WarTranslated (@wartranslated) March 23, 2026

Ukraine struck a Tor air defense system in occupied Donetsk and hit 2S6 Tunguska and Nebo-U radar systems in Russia’s Bryansk region. The strikes targeted key elements of Russian air defense. #Ukraine pic.twitter.com/umzI9ca7FA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 23, 2026

Ударът в Приморск: горят поне 4 петролни резервоара

Най-малко четири петролни резервоара горят в пристанищния терминал в Приморск, става ясно от сателитни снимки, публикувани от „Радио Свобода“, които показват последствията от украинска атака срещу петролния пристанищен обект.

Reuters, позовавайки се на източници от индустрията, съобщи, че най-големите руски нефтови пристанища на Балтийско море – Приморск и Уст-Луга – са преустановили износа на суров нефт и гориво от неделя, 22 март, поради атаки с дронове. По-рано Генералният щаб на украинските въоръжени сили обяви, че нефтеният терминал на „Транснефт“ в Приморск, през който преминават около 60 милиона тона нефт годишно, е бил повреден при удари.

Руският опозиционен канал ASTRA геолокализира видеоклипове и снимки на очевидци, показващи огромен дим от пожара в пристанището. Те са заснети от близкото село Ермилово.

Пожар и в Ростов

В руската област Ростов, в село Крим, гори склад за горива и смазочни материали. Очевидци публикуваха кадри, на които се вижда гъст черен дим, който се разпространява на стотици метри от мястото на пожара. Руските власти все още не са оповестили причината за инцидента.

In Russia’s Rostov region, in the village of Krym, a warehouse storing fuel and lubricants is on fire. Eyewitnesses are posting footage online. It shows thick black smoke spreading hundreds of meters from the site of the blaze. The cause has not yet been disclosed by Russian… pic.twitter.com/Br33jeIsVh — WarTranslated (@wartranslated) March 23, 2026