Украински дронове оставиха без ток части от Курска област в Русия (ВИДЕО)

Поредна украинска атака с дронове на територията на Русия. Нанесени са удари по обекти в Курска област.

По информация в социалните мрежи, ударена е подстанция на енергоразпределително дружество, заради което части от областта са останали без ток.

Ukrainian FPV hits a Russian substation in the Kursk region, which led to power outages. pic.twitter.com/yUN4FXgCVD