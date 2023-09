Украински полк обяви за освобождението на Клещеевка (ВИДЕО)

Видеото е заснето от военни медици, част от полка. Отбелязва се, че за освобождението на селището са се сражавали бойци от батальоните "Волат" и "Литвин" на полка "Калиновски", както и полкът за дронове "Никита Кривцов".

Припомняме, че от Генералния щаб на Украйна официално потвърдиха и за освобождаването на Андреевка. ОЩЕ: Украйна официално обяви освобождаването на Андреевка, убит е елитен руски командир (ВИДЕО)

Kastuś Kalinoŭski Regiment medics inside Klishchiivka. In a message accompanying the video, the Belarusian unit within the Ukrainian army writes that Klishchiivka has been liberated.



