Украински ракети по Крим изплашиха Русия: Удар по радарни станции и военен пункт (ВИДЕО)

„На 4 януари, около 17:20 ч. московско време, киевският режим направи опит да проведе терористична атака, използвайки управляеми ракети по цели на територията на Руската федерация“, твърди Министерството на отбраната на Русия в „Телеграм“, обвинявайки Украйна.

В съобщението се посочва, че опитите на украинската армия да ударят Крим били спрени – ПВО на полуострова уж унищожила 10 украински ракети в небето.

Само че кадри в местния „Телеграм“ канал „Кримский ветер“ показаха нещо съвсем различно – издигащ се пушек, т.е. има удар.

Smoke rises in Sevastopol. Something definitely hit. pic.twitter.com/1bsiRmuWJm

Движението на превозни средства по Кримския мост бе блокирано.

Една украинска ракета, изглежда, е била свалена, но втора е поразила военно подразделение (комуникационен пункт) в Юхарин Балка в Севастопол. В града е и щабът на Руския черноморски флот.

Сега на място са отишли линейки и пожарникари, съобщават абонати на канала "Кримский ветер".

Западно от Евпатория е стреляно по радарни станции, показаха геолокализирани кадри. От района на руските радарни станции се издига дим след докладван удар на ракета Scalp или Storm Shadow.

Location verification: area of radar station west of Yevpatoriya (Евпатория), Russian-occupied Crimea, near 45.20152, 33.32286 https://t.co/KropJR3yp5 @UAControlMap @GeoConfirmed

Smoke rises from the area of Russian radar stations after a reported Scalp/Storm Shadow strike pic.twitter.com/xZznzYfnDk