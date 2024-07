Украинските сили са унищожили радарна станция в Крим? (ВИДЕО)

Украинските сили са поразили руското военно летище Саки в окупирания Крим, потвърди опозиционният руски Telegram канал ASTRA, след като се появиха видеа с взривове край Новофедоровка.

Унищожена е радарна станция, а двама военнослужещи са ранени, пише каналът, позовавайки се на свои източници от службите за спешна помощ на анексирания регион.

During the night, the "Saky" airfield in occupied Crimea was hit. According to eyewitnesses, an ammunition depot and reportedly also aircraft were affected. pic.twitter.com/IUXkFrrxZi

Снощи украинските въоръжени сили са нанесли удар с далекобойни ракети ATACMS по територията на военното летище в Новофедоровка - в района на Саки, гласи още информацията. В резултат на това са били поразени боеприпаси и е избухнал пожар.

Освен това ракета ATACMS е поразила и руски обект за разполагане на ПВО на 5 км от село Шелковичное в Сакския район. В резултат на това е унищожена радарна станция, твърди ASTRA.

Общо украинските въоръжени сили са нанесли удар по Крим с 4 ракети ATACMS, две от които са били свалени.

Според местния Telegram канал "Кримски вятър" на летището в Саки е бил ударен склад за боеприпаси.

Руското военно министерство не съобщи нищо за Крим в дежурното си кратко изявление от сутринта. То гласи само, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили четири дрона над Ростовска област и два над Курска област.

От Ростовска област се появиха кадри на горящо поле в близост до село Несвитай. Все още не е ясно какви са били целите на украинците там и дали всъщност има попадения.

During the night, Rostov Oblast also experienced attacks. Specific details about the targets are unknown, but the Russian Ministry of Defense claimed to have shot down four UAVs. Additionally, there are images of a burning field near the village of Nesvitay. pic.twitter.com/cDsPtAvDXj