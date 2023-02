Украинските ВВС свалиха руски разузнавателен дрон над Киев

Това е причината за работата на сирените за предупреждение от въздушна атака днес. Игнат нарече случилото се "обикновен ден в една страна, намираща се във война".

Преди обед, около 11:33 ч. местно време, в западната част на Киев се е чула силна експлозия. Предупреждението за въздушно нападение е било включено минути преди взрива, според Kyiv Independent.

The cause of today's air raid in #Kyiv was a reconnaissance drone. It was successfully shot down, Air Force Command reports. pic.twitter.com/jNL1T4jqnj