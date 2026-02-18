Украйна да се подчини - ще спечели само ако е част от Русия: Кремъл доказа, че преговорите са заблуда (ОБЗОР - ВИДЕО)

Служители на Кремъл и медии, свързани с режима на диктатора Владимир Путин, потвърдиха нежеланието на Русия да прави компромиси, след като на 17 февруари в Женева започна нова серия от тристранни мирни преговори с Украйна и САЩ. Делегациите на Вашингтон, Киев и Москва започнаха дискусиите вчера и те ще продължат днес, 18 февруари. Източник на кремълската информационна агенция ТАСС съобщи, че преговорите ще обхванат най-малко пет теми – териториални, военни, политически, икономически и въпроси, свързани със сигурността.

Русия сяда за преговори, а иска още и още земя

Депутатите от руската Държавна дума (долната камара на парламента) и сенаторите от Съвета на федерацията (горната камара), чиято целева аудитория е руското население и които често действат като рупори на истинските дипломатически и военни цели на Кремъл, продължават да прокарват стандартните реторични линии по време на преговорите. А именно първоначалните военни изисквания на Русия, които надхвърлят територията в Източна Украйна.

Председателят на Комисията по отбрана на Държавната дума Андрей Картаполов заяви, че Украйна ще може да „спечели“ само когато се присъедини към Руската федерация. Така той потвърди дългосрочната цел на Русия да унищожи независима Украйна.

National security advisers from France, Germany, Italy and the United Kingdom are following the third round of talks between Ukraine, the United States and Russia in Geneva. They are expected to meet separately with the Ukrainian and US delegations later today. The talks have… https://t.co/wepr92Ng3Z pic.twitter.com/V0TNUbI853 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 17, 2026

Заместник-председателят на Комисията по отбрана на парламента Юрий Швиткин пък заяви, че военните постижения и технологичното превъзходство на Русия създават „благоприятна обстановка“ за бъдещо дипломатическо уреждане – подкрепяйки фалшивата теза на Кремъл, че Украйна и Западът трябва да се подчинят на исканията на Москва сега на преговорната маса от страх от бъдещи руски действия на бойното поле.

Депутати и сенатори в Русия продължиха да твърдят, че Москва трябва да преговаря само със Съединените щати и че Русия и САЩ заедно трябва да действат в „духа на Анкъридж". Това е опорна точка, която се разпространява ударно от кремълските служители след преговорите в Аляска през август 2025 г. между Путин и Доналд Тръмп. Тази опорка обхваща настояването на Кремъл, че Съединените щати и Русия са постигнали предполагаемо споразумение по време на срещата на върха за прекратяване на войната въз основа на публичните искания на руския диктатор за капитулация на Украйна и НАТО. Нищо от това обаче нито е споделяно официално от Вашингтон, нито има някакъв подписан документ.

Руската ултранационалистическа телевизионна мрежа „Царград“ същевременно публикува коментар на руски журналист, в който се твърди, че Москва се опитва да използва текущите преговори, за да „създаде впечатлението“, че сериозно желае да разреши най-сложните проблеми във войната. Журналистът твърди, че Русия ще може да постигне мир по свои условия едва когато украинските фронтове се срутят, което според статията „все още е далеч“. Твърди се също, че руската делегация не трябва да дава на Украйна и Запада никакъв повод да обвиняват Русия за липсата на напредък в преговорите.

"Царград" е основана от руския олигарх и православен националист Константин Малофеев, свързан с Кремъл. Телевизията има информационна роля за подготвяне на руската националистическа общност да подкрепи военните усилия на Кремъл. Малофеев често се обръща към руските националисти, за да ги убеди, че Москва няма друг избор, освен да се бори срещу Украйна и НАТО. Статията в „Царград“ вероятно има за цел да убеди руските ултранационалисти – ключова част от избирателите на Путин, че Русия няма намерение да се откаже от първоначалните си военни цели или да направи компромис, за да сложи край на войната. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) продължава да оценява, че Кремъл не е подготвил руското общество за идеята за възможни отстъпки и компромиси за прекратяване на войната, подпалена от Путин преди 4 години.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски обяви в интервю за Axios, че оттеглянето на украинските сили от частите на Донбас, които все още са под контрола на Киев, никога няма да бъде простено от украинския народ. По думите му - може да се създаде свободна икономическа зона (демилитаризирана) в Донецка област, както вече САЩ предложиха, но ако руските сили се изтеглят на еквивалентно разстояние и ако Русия няма суверенитет над тази територия: "Украинците никога няма да простят това": Зеленски се противопостави на Тръмп за Донбас.

Журналистът на Axios Барак Равид междувременно заяви: „Два информирани източника ми казаха, че преговорите в политическата група в Женева днес (17 февруари - бел. ред.) „стигнаха до задънена улица“. Източниците отбелязаха, че това се дължи на позициите, изразени от новия главен преговарящ на Русия Владимир Медински“. Медински (на заглавната снимка) е историк и бивш министър на културата, който прокарва вижданията на Кремъл за това, че Украйна била историческа част от Руската федерация и че това трябва да се реализира и в настоящето.

В интервюто за Axios Зеленски заяви, че ръководителят на руската делегация, подобно на Владимир Путин, продължава да говори за „историческите корени“ на войната. „Нямаме време за всички тези глупости. Трябва да вземем решение, трябва да сложим край на тази война“, каза украинският президент.

Снимка: Getty Images

Владимир Медински е автор на скандалната фраза за „допълнителния хромозом“ на руския народ. Той я изрече през 2012 г., с цел да подчертае уникалността и издръжливостта на руснаците през вековете. В интервю за "Russian Life" тогавашният министър на културата заяви: „Вярвам, че след всички катастрофи, които сполетяха Русия през XX век... фактът, че Русия е оцеляла и се развива, показва, че нашият народ има един допълнителен хромозом“.

Той е написал и силно идеологизиран учебник по история за руските училища, в който представя изкривени интерпретации на исторически събития.

"Нямаме Starlink, но всичко е наред на фронта": Руснаците се самозалъгват

На руската армия ѝ се наложи да твори поредните измислици, за да прикрие каква катастрофа е спирането на сателитната система Starlink на фронтовата линия. Тя твърди, че е използвала Starlink на SpaceX, за да "заблуди" украинските въоръжени сили - всъщност изобщо не се нуждаела от него, по думи на началника на Главната дирекция за комуникации на руските въоръжени сили. Той заяви пред VGTRK, че деактивирането на терминалите не е оказало влияние върху командната и комуникационната система в зоната на "специалната военна операция" (както Кремъл нарича войната в Украйна). Дали това е така - преценете: "Старлинк" и Русия: какво се промени на фронта в Украйна?

„Съществуващите комуникационни и командни системи осигуряват стабилен обмен на информация по сигурни канали. Използването на комуникационна техника на врага на фронта е било използвано само от отделни подразделения, предимно за да заблудят врага и да нанесат удар дълбоко в неговите линии“, продължи да си вярва говорителят Тишков. Според зам.-министъра на отбраната Алексей Криворучко също няма проблеми.

🤡 Russians claim that the Starlink shutdown has had no impact on the situation "in the special military operation zone"



There are no issues with communication, says the deputy defense minister Krivoruchko.



The head of the Russian army’s communication department, Tishkov,… pic.twitter.com/NDIRRrMx3a — NEXTA (@nexta_tv) February 17, 2026

Под „местни“ комуникационни услуги той вероятно има предвид сателитните комуникации на „Газпром“. Z-патриотите наскоро се оплакаха от тях. Например военният блогър „Тринадесети“ написа: „"Газпром" са ш***ни пе******и! Вместо да изстрелват повече сателити и да помагат на армията, те са вдигнали цените на терминалите и абонаментите, те са пълни з*****и!".

"Сателитните комуникации на Газпром са пълна боза. Пълна и скъпа", заяви каналът "Пора Домой".

Малко преди изявлението на Тишков държавният пропагандатор "Котенок" препубликува призив от „Фонда за народна подкрепа на участниците във Втория военен окръг“, озаглавен „Оцеляването става все по-трудно“, където Starlink все още са начело в списъка с най-необходимите неща на фронта.

Отделно от това Z-каналите изразиха възмущение от забавянето на Telegram, което, според Михаил Калашников, в комбинация с блокирането на Starlink, би „затруднило комуникациите на фронта“: Заради спирането на Telegram: Редица руски градове се вдигат на протести.

Дали Starlink е необходим, или не е - е един въпрос, а друг е дали руските войници имат бельо и чорапи. Руският блогър Евгений Голман, подкрепящ войната, казва, че доброволци имали трудности да събират средства за основни консумативи за войските, включително чорапи и бельо. Той заяви, че масовото затваряне на бизнеси е спряло ефективно доброволческата помощ за фронта.

Russian pro war blogger Yevgeny Golman says that volunteers are struggling to collect funds for basic supplies for troops, including socks and underwear. He said mass business closures have effectively halted volunteer assistance to the front. #Russia pic.twitter.com/B3rAhyWDlw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 17, 2026

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

За първи път от 4 дни насам интензивността на сухопътните военни действия в Украйна падна под границата от 200 бойни сблъсъка дневно – по данни на украинския генщаб. На 17 февруари е имало 160 сражения, с 41 по-малко спрямо 16 февруари. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 168 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 32 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3323 изстреляни снаряда, като това е с около 1000 повече за денонощие. Руската армия е използвала 8470 FPV дрона, което е с цели 3900 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Рядко се случва Покровското направление да не е най-горещото на фронта, но това е било факт на 17 февруари. Там украинските сили са отблъснали 21 руски пехотни атаки, като нито град Покровск, нито Мирноград са описани от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) като места на активни боеве. В спомагателното от юг Олександриевско направление е имало 6 руски нападения. Най-активни руснаците са били в посока Гуляйполе в Запорожка област - там са станали 31 сражения, включително при град Гуляйполе и при Добропиля, Прилуки и Зелено (на север). В Константиновското направление са станали 14 руски атаки, а единственото друго направление с двуцифрен брой нападения за последните 24 часа е Славянското с 10 (и десетте се отблъснати, твърди украинската армия).

Проукраинският канал в социалната мрежа X NOELReports твърди, че е получил информация, според която украинските сили са освободили около 130 квадратни километра през последните три седмици в регионите Запорожие и Днепропетровск. Там те провеждаха локална контраофанзива, по данни на редица източници. В същото време руските войски са постигнали напредък в Покровск и на запад от него, засилили са активността си и по граничните райони на област Суми.

According to our information, Ukrainian forces have liberated roughly 130 km2 over the past three weeks in the Zaporizhzhia and Dnipropetrovsk regions. At the same time, Russian troops made gains inside and west of Pokrovsk and increased activity along the Sumy border. #Ukraine pic.twitter.com/68z0Bn9Pl8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 17, 2026

Седми корпус за бързо реагиране на украинската армия съобщава, че спира руската армия да затегне "клещите" при Покровск. "Ситуацията в агломерацията Покровск остава напрегната. Врагът се опитва да обкръжи Покровск и Мирноград, като увеличава натиска от посоките Котлино и Родинско (т.е. югозапад-североизток, бел. ред.). Подразделения на 7-ми корпус за бързо реагиране на въздушнодесантните сили, заедно с други елементи на отбранителните сили, пречат на тези планове. Въздушното разузнаване е засилено и вероятните маршрути на врага се минират. Руските сили действат в малки щурмови групи от северозападна посока и се опитват да проникнат в покрайнините на населените места, но са забелязвани и елиминирани навреме. Наскоро беше идентифицирана и унищожена и вражеска саботажна и разузнавателна група северно от Покровск", твърди отбранителната единица и представя резултати за изминалата седмица:

255 руски войници убити или ранени;

19 превозни средства и мотоциклета са унищожени или повредени;

29 позиции за изстрелване на безпилотни летателни апарати са ударени;

36 укрития и складови помещения са унищожени;

575 руски атакуващи дронове са неутрализирани.

"Силите за отбрана държат позициите си, спират врага и поддържат ситуацията под контрол", твърди корпусът. Вижте ВИДЕО 18+.

Танк Leopard 2A4 от 155-а механизирана бригада на Украйна е нанесъл удар по концентрация на руски щурмови войски в покрайнините на Гришино, северозападно от Покровск. Кадри показват как танкът влиза в сражение с групата, която се е опитала да нахлуе в селището, идвайки от Покровск.

A Leopard 2A4 from Ukraine’s 155th Mechanized Brigade struck a concentration of Russian assault troops on the outskirts of Hryshyne. Footage shows the tank engaging the group, which tried to enter the settlement coming from Pokrovsk. #Ukraine pic.twitter.com/HcZE5I7Vva — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 17, 2026

Още едно видео от Покровск показва картината на боевете там - подразделение за противотанкови управляеми ракети от 93-та механизирана бригада на Украйна твърди, че е унищожило 8 руски оръдия и 3 антени.

In the Pokrovsk direction, an Anti-Tank Guided Missile unit of the 93rd Mechanized Brigade destroyed 8 Russian guns and 3 antennas. pic.twitter.com/0sDH4PV2WM — WarTranslated (@wartranslated) February 17, 2026

Има потвърждение, че украинските сили да нанасят удари по руска позиция северозападно от Родинско (северно от Покровск), т.е. има присъствие на армията на Путин в този район, но ISW оценява това като руска мисия за инфилтрация, която не е променила контрола над територията към този момент.

Група руски войници в покрайнините на Кондратовка в област Суми пък е била пленена с помощта на мегафон. Руснаците били заловени от части на 158-ма механизирана бригада на Украйна, хвалят се от ВСУ, докато руските сили активно се опитват да си възвърнат инициативата в региона.

A group of Russian soldiers on the outskirts of Kindrativka in Sumy region was captured using a loudspeaker. The prisoners were taken by units of the 158th Mechanized Brigade. Russian forces are actively trying to regain the initiative in the Sumy region. #Ukraine pic.twitter.com/yVpO2qIaHr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 17, 2026

В посока Славянск (западно от Северск) "врагът признава разширяването на зоната на контрол на руските въоръжени сили южно от Закотно, а в посока Крива Лука се води атака", твърди руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора". Украинските въоръжени сили "отбелязват значително използване на артилерия от нашите войски преди атаките. Настоящата задача на руската армия е да изравни фронтовата линия. Още на юг, близо до Никифоровка, се формира нов издатък. Все още не е получено визуално потвърждение за контрола над Минковка, която според съобщенията е била освободена", допълва още руският пропагандист.

През изминалата нощ Русия е атакувала Украйна с една балистична ракета "Искандер-М" от посока Крим и със 126 дрона, около 80 от които "Шахед". Свалени са 100 безпилотни машини - в северната, южната и източната част на страната, обявиха от ВВС на Украйна в 08:30 ч. На 14 места са регистрирани удари от балистичната ракета и от 23 дрона, има и паднали отломки от свалени дронове на три локации. Атаката продължава, обявиха от ВВС към онзи момент.

Русия съобщи за 43 свалени дрона през нощта. Освен завода за електроника за ракети и дронове "ВНИИР - Прогрес" в района на Чебоксари, украинските сили явно са атакували и окупирания Мариупол в Донецка област. През нощта са били отчетени експлозии и светкавици в района на пристанището там (на Азовско море). Не е ясно какво е било ударено, но местните жители са съобщили за няколко силни взрива.

Explosions and flashes were reported overnight in the area of the port in occupied Mariupol. It is unclear what has been hit, but locals reported several loud explosions. #Ukraine pic.twitter.com/x3yEUEjrix — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 18, 2026

През нощта руския град Белгород за пореден път бе подложен на ракетна атака, като се съобщава, че ударите са насочени към електропреносна подстанция.

Belgorod is reportedly under another missile strike, with hits said to have targeted a power substation. #Russia pic.twitter.com/QrUbjZ4LQ5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 17, 2026

Снощи се появи и информация, че поразената и подпалената по-рано на 17 февруари Илска петролна рафинерия в Краснодарския край все още гори.

The Ilsky oil refinery continues to burn. pic.twitter.com/OycVzAI6xN — WarTranslated (@wartranslated) February 17, 2026

От тази сутрин има абсолютно същите съобщения:

The Ilsky oil refinery is still burning after a recent Ukrainian drone strike caused a significant fire. Reports say firefighters have not yet managed to bring the blaze under control. #Russia pic.twitter.com/ic6b8hxgaj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 18, 2026

