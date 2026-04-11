Украйна е постигнала такова предимство на фронта, че Путин ще се чуди какво да каже на Тръмп

И руските, и украинските медии явно потвърждават информацията от фронта, че украинските сили са постигнали предимство в използването на дронове спрямо руснаците. Предимството в този случай допринася за забавянето на руското настъпление и за последните контраатаки на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Украинците значително засилиха кампанията си за удари със среден обсег срещу руската логистика, военно оборудване и личен състав от края на 2025 г. и особено в началото на 2026 г., което затрудни руското настъпление в целия театър на военните действия.

Това вероятно също пречи на планираната офанзива през пролетта и лятото, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната - ISW.

Неговите експерти са наблюдавали доказателства на база на геолокализирани кадри, че украинските сили са извършили 41 удара със среднодалечен обсег през януари, 61 през февруари и 115 през март. Тези украински удари са били насочени предимно срещу руски сили и активи в Източна и Южна Украйна, включително в близост до окупирания град Донецк, което е затруднило руските подготовки за настъпателни операции през последните седмици и месеци.

Украинските дронове са ударили с 50% повече цели през март спрямо февруари

Украинският главнокомандващ генерал Олександър Сирски съобщи на 9 април, че украинските сили за безпилотни системи изпълняват над 11 000 бойни мисии на ден и са нанесли удари по над 150 000 потвърдени цели само през март 2026 г. — с 50% повече в сравнение с предходния месец февруари.

Сирски заяви, че украинските сили са нанесли над 350 удара със среднодалечен обсег, включително срещу 143 руски логистични съоръжения и складове, 52 командни пункта и 20 обекта от нефтената и енергийната инфраструктура.

Той съобщи, че руснаците са разширили своите сили за безпилотни системи до над 101 000 военнослужещи към началото на април и че планират да ги вдигнат до 165 500 до края на годината.

Руските провоенни гласове в информационното пространство също признават, че Украйна постига успех с усилията си за въздушно прекъсване на бойното поле чрез използване на дронове и други технологични адаптации. ISW наскоро цитира доклади, според които украинските технологични иновации в областта на безпилотните машини са позволили на ВСУ да нанесат по-големи загуби на руските сили през първото тримесечие на 2026 г. в сравнение с 2025 г.

Руски военни блогъри писаха преди около месец, че украинските сили, действащи в близост до източния кръстопът на областите Днепропетровск и Запорожие — мястото на неотдавнашните успешни контраатаки — са използвали едновременно между 300 и 400 дрона, разположени на дълбочина от 20 километра, за да нанесат удари по руските сили.

Лъжливите наративи на Кремъл

Руските власти многократно са се опитвали да наложат лъжлива теза, че фронтовата линия и политическата стабилност на Украйна са на ръба на колапса, в опит да убедят Запада, най-вече посредника в преговорите САЩ, да се подчини на руските искания, които Москва не може да постигне с военни средства. Последните данни сочат, че не само руските сили претърпяват неуспехи на бойното поле, но и че последните иновации на Украйна в областта на дроновете са върнали предимството на фронта в полза на Украйна, правят оценка анализаторите от ISW.

Украйна постига тактически, оперативни и стратегически ефекти на бойното поле, които подкопават руската версия, че фронтът е на ръба на колапса. Местната индустрия за безпилотни летателни апарати в Украйна е успяла да разработи тези ефективни иновации в областта на безпилотните летателни апарати отчасти благодарение на приноса на западните партньори.

