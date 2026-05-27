БФС готви кардинална промяна в професионалния футбол, от която ще пострадат много клубове

Българският футболен съюз подготвя кардинална промяна в професионалния футбол, и в частност във Втора лига, където се предвижда през идния сезон 2026/27 да изпаднат цели шест клуба. Желанието на ръководството на БФС е да намали участниците във Втора група, както вече го направи и за Първа лига, където от новия сезон ще участват с два отбора по-малко. Готвените промени крият и плюсове, и минуси.

БФС иска да намали Втора лига от 20 отбора на 16 отбора от сезон 2027/28. За да се случи това, през идната кампания трябва да изпаднат всички шест отбора до 14-ото място. Съществува и реален сценарий, при който новият сезон във Втора лига не започва с 20 отбора, тъй като част от клубовете може да се откажат от участие заради липса на средства. Такъв казус имаше и миналия сезон с Крумовград.

Попълването на групата също ще претърпи големи промени, тъй като сега влизат задължително четирите шампиона на четирите Трети лиги - Югозападната, Югоизточната, Северозападната и Североизточната. Новият формат ще гарантира директна промоция само на първенците от Югозападната Трета лига и Югоизточната Трета лига, съобщава Sportal.bg.

Аматьорите от Севера ще трябва да извървят по-дълъг път до професионалния футбол

Победителите в Северозападната Трета лига и Североизточната Трета лига ще играят бараж помежду си и победителят печели промоция за Втора лига, а загубилият ще има още един шанс да участва сред професионалистите. Той ще бъде чрез още един бараж - този път срещу завършилия на 13-о място в крайното класиране на Втора лига през сезон 2026/2027 година. Победителят ще играе във втория ни ешелон, а загубилият - в съответната Трета лига.

Идеята на БФС е ясна - да направи Втора лига по-компактна, конкурентна и интересна. Много клубове оцеляват трудно финансово, а пътуванията са тежки, от което пък страда качеството на мачовете. От друга страна обаче изпадането на толкова много отбори през следващия сезон може да доведе до още по-голяма паника сред клубовете, а това пък да доведе до чести треньорски рокади и хаотични селекции. С други думи: краткосрочни действия, вместо мисъл върху дългосрочното развитие.

Освен това се вижда фаворизиране на четирите аматьорски групи, като Северът е ощетен. Северозападът и Североизтокът и без това са по-слабо развити финансово и инфраструктурно, а сега ще стане още по-трудно да стигат до професионалния футбол. Обективно погледнато, Втора лига и клубовете имат нужда от повече приходи от ТВ права, спонсори и по-добра инфраструктура, като особено приходите от ТВ правата са обидно малки.

