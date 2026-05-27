България постигна нещо историческо в художествената гимнастика! "Мила Родино" ехти във Варна (ВИДЕО)

България спечели за първи път в историята отборната титла при девойките на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна. Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова донесоха първото златно отличие за страната от 42-о издание на шампионата. По този начин те се качиха на най-високото стъпало на награждаването, а в тяхна чест звуча и българският химн "Мила Родино".

За пръв път в историята: България е абсолютен европейски шампион за девойки

Отборното състезание за девойки се провежда от 2006 години първоначално на всеки на две години. Тимовете се състоят от две до четири гимнастички. От 2017-а насам отборното е в програмата всяка година. До момента България е имала пет бронзови медала, но сега за първи път е шампион на Стария континент.

Алекова, Петрова и Емилова събраха 102.250 точки, за да триумфират. На второ място е Украйна със 100.550 точки, а на трето Израел с 97.950. В класирането следват Грузия с 97.900, Русия с 96.950, Беларус с 96.550, Германия с 96.250 и други.

