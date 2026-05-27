Дмитрий Бивол - Михаел Айферт: Кога и къде да гледаме битката за титлите в полутежка категория?

Дмитрий Бивол се завръща на ринга на 30-и май срещу Михаел Айферт. Той ще защити титлата си от IBF в „УГМК Арена“ в Екатеринбург. Това ще бъде първия двубой за Бивол в бокса в последната една година. Последно той отмъсти на Артур Бетербиев за единствената загуба в кариерата си и стана неоспорим шампион в полутежка категория.

В колко часа започва сблъсъкът Бивол - Айферт?

Началото на програмата ще бъде в 18:00 часа и ще предостави на зрителите общо 11 двубоя. Събитието ще се излъчва на живо в онлайн платформата DAZN PPV. Очаква се основният сблъсък между Дмитрий Бивол и Михаел Айферт да започне в 18:45 българско време. Развитие около двубоя може да следите в Actualno.com.

Кои титли са заложени?

На карта в двубоя ще бъдат поясите на руския боксьор от WBA и IBF. Недосегаем обаче остава шампионският му пояс на WBO, тъй като Световната боксова организация е взела решение да не санкционира мача като шампионски заради продължаващия конфликт с Украйна. Въпреки това мачът ще бъде от ключово значение за бъдещето на полутежката категория, тъй като Михаел Айферт влиза в срещата като задължителен претендент за титлата на IBF.

