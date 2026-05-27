Един от достойните българи в ЦСКА напусна клуба

Един от българите в ЦСКА, които достойно защитаваха емблемата през сезона - Илиан Илиев, обяви, че се разделя с "червените". Синът на старши треньора на Черно море се сбогува с феновете на ЦСКА в социалните мрежи с хубави думи, в които отбеляза, че е благодарен за възможността да играе за "този велик клуб". Илиев сподели още, че именно феновете правят ЦСКА толкова специален, като добави, че Купата на България е това, което ще ги свързва завинаги.

Илиан Илиев - младши се сбогува с феновете на ЦСКА

Илиев премина в ЦСКА през есента на 2024 година, като оттогава записа 60 мача за ЦСКА, отчитайки се с 5 гола и 4 асистенции. Крилото демонстрира сериозно отношение за този период, но очевидно на "Армията" са преценили, че неговата класа не е достатъчна за преследване на следващите цели. Самият Илиев също вероятно иска да отиде в клуб, в който ще има по-водеща роля, тъй като в ЦСКА той бе предимно резерва.

Ето какво написа Илиан Илиев - младши в Инстаграм:

"Скъпи армейци,

Благодарен съм, че имах възможността да бъда част от този велик клуб и да нося червената фланелка. Имаше трудни моменти и разочарования, но хубавите са много повече. Спечелената купа е нещо, което винаги ще ни свързва и ще остане специален спомен за мен.

Благодаря на съотборниците, които с времето станаха не просто колеги, а приятели. Благодаря и на всички хора в клуба, които бяха част от този път. Благодаря на феновете за подкрепата и любовта през цялото време. Именно вие правите този клуб толкова специален и винаги съм усещал силата ви зад отбора.

Пожелавам много успехи занапред. Благодаря и само ЦСКА!"

