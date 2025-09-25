Украйна и Сирия възстановиха дипломатическите си отношения (ВИДЕО)

Днес Украйна и Сирия подписаха Съвместно комюнике за възстановяване на дипломатическите отношения. Ние приветстваме тази важна стъпка и сме готови да подкрепим сирийския народ по пътя към стабилност. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски.
Zelensky:— Clash Report (@clashreport) September 24, 2025
Today Ukraine and Syria signed a Joint Communiqué on the restoration of diplomatic relations. We welcome this important step and are ready to support the Syrian people on the path to stability.
During the negotiations, the President of Syria, Ahmad al-Sharaa, and I… pic.twitter.com/4wMDQ8bIbm
„По време на преговорите президентът на Сирия, Ахмад ал-Шараа, и аз обсъдихме подробно перспективни сектори за развитие на сътрудничеството, заплахите за сигурността на двете страни и важността на противодействието им. Съгласихме се да изграждаме отношения, основани на взаимно уважение и доверие“, заяви още той.
