Войната в Украйна:

Украйна и Сирия възстановиха дипломатическите си отношения (ВИДЕО)

25 септември 2025, 01:50 часа 318 прочитания 0 коментара
Украйна и Сирия възстановиха дипломатическите си отношения (ВИДЕО)

Днес Украйна и Сирия подписаха Съвместно комюнике за възстановяване на дипломатическите отношения. Ние приветстваме тази важна стъпка и сме готови да подкрепим сирийския народ по пътя към стабилност. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски.

„По време на преговорите президентът на Сирия, Ахмад ал-Шараа, и аз обсъдихме подробно перспективни сектори за развитие на сътрудничеството, заплахите за сигурността на двете страни и важността на противодействието им. Съгласихме се да изграждаме отношения, основани на взаимно уважение и доверие“, заяви още той.

Още: Това беше изненада за мен: Зеленски за думите на Тръмп, че Украйна може да си върне всички земи

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Сирия Володимир Зеленски война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес