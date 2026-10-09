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Украйна отговаря за Краматорск? Мощни взривове в Москва и атака с балони (ВИДЕО)

09 октомври 2026, 16:29 часа 878 прочитания 0 коментара
Снимка: Exilenova+/Телеграм
Украйна отговаря за Краматорск? Мощни взривове в Москва и атака с балони (ВИДЕО)

Мощни експлозии разтърсиха южната част на Москва на 9 октомври. Руски канали в Telegram съобщават, че силни взривове са изплашили жителите на Капотня, Котелники, Люблино, Царицино, Чертаново и други съседни райони. По-рано всички летища в руската столица бяха затворени. Проукраинският Telegram канал Exilenova+ пък съобщава, че над града е била активирана противовъздушната отбрана, има и издадена тревога за въздушна атака.

Почти 150 полета над Москва са закъснели или са отменени поради атака с балони, носещи обекти, окачени на тях, добавя Exilenova+, позовавайки се на информация от местни жители.

На този етап кметът на Москва Сергей Собянин и губернаторът на Московска област Андрей Воробьов не са коментирали абсолютно нищо за случващото се.

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Атаката идва ден след изявлението на украинския президент Володимир Зеленски, че Киев ще отговори на нападението на руските сили, довело до смъртта на поне 30 души и ранило други най-малко 18 в Краматорск. Там на 8 октомври руснаците нацелиха автобусна спирка в явно целенасочена атака.

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Щетите след украинския удар в Самара

Междувременно се появиха сателитни снимки, показващи, че четири резервоара от типа RVSPK-50000 в помпената станция „Самара-2“ горят или вече са изгорели вследствие на удара на украинските сили от 8 октомври. Той бе насочен по системата за разпределение на втечнен газ „Самара“. Данните за резултатите от операцията са на анализатора absreliable, работещ с отвореди данни.

В „Самара-1“ резервоар от типа RVS-20000, ударен на 2 октомври, все още тлее. Загубите на резервоари биха могли да повлияят съществено на работоспособността на станцията.

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Москва Русия взривове Самара война Украйна Краматорск атака с дронове
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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