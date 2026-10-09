Мощни експлозии разтърсиха южната част на Москва на 9 октомври. Руски канали в Telegram съобщават, че силни взривове са изплашили жителите на Капотня, Котелники, Люблино, Царицино, Чертаново и други съседни райони. По-рано всички летища в руската столица бяха затворени. Проукраинският Telegram канал Exilenova+ пък съобщава, че над града е била активирана противовъздушната отбрана, има и издадена тревога за въздушна атака.

Почти 150 полета над Москва са закъснели или са отменени поради атака с балони, носещи обекти, окачени на тях, добавя Exilenova+, позовавайки се на информация от местни жители.

На този етап кметът на Москва Сергей Собянин и губернаторът на Московска област Андрей Воробьов не са коментирали абсолютно нищо за случващото се.

Атаката идва ден след изявлението на украинския президент Володимир Зеленски, че Киев ще отговори на нападението на руските сили, довело до смъртта на поне 30 души и ранило други най-малко 18 в Краматорск. Там на 8 октомври руснаците нацелиха автобусна спирка в явно целенасочена атака.

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Щетите след украинския удар в Самара

Междувременно се появиха сателитни снимки, показващи, че четири резервоара от типа RVSPK-50000 в помпената станция „Самара-2“ горят или вече са изгорели вследствие на удара на украинските сили от 8 октомври. Той бе насочен по системата за разпределение на втечнен газ „Самара“. Данните за резултатите от операцията са на анализатора absreliable, работещ с отвореди данни.

❗️Four RVSPK-50000 tanks at the Samara-2 pumping station are burning out following the October 8 strike on the Samara LPDS, analyst absreliable reports. At Samara-1, an RVS-20000 tank hit on October 2 is still smoldering. The tank losses could substantially affect operations. #Russia — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 9, 2026

В „Самара-1“ резервоар от типа RVS-20000, ударен на 2 октомври, все още тлее. Загубите на резервоари биха могли да повлияят съществено на работоспособността на станцията.

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